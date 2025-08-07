【重磅快評】當川普像紅心皇后喊砍頭 台灣還以為會被赦免

美國對全球收取的對等關稅開始了。美國總統川普按他一再推遲到8月7日的關稅實施日期到來的午夜時分，在真實社群發文說：「現在是午夜！數十億美元的關稅現正流入美利堅合眾國！」

過去幾年，中國大陸的官營媒體老拿習近平提出的「百年未有大變局」概念解析世局時，台灣這頭沒有絲毫感覺，反而認為北京自吹自擂，吹過頭了。台灣的感受是，自由民主陣營歲月靜好，而台灣更是──「風景這邊獨好」。

可不是嗎？台灣擁有世界獨一無二的台積電，掌握了全球九成以上的高階製程晶片，日子過得美滋滋，窮極無聊之下還可以搞搞大罷免呢！

但這次，大變局真的來了，美國不只用關稅勒索全球，其中台灣也被課20%高額關稅外，川普還要搶台積電、並要求台灣恐高達十兆以上的投資。這是什麼概念？就以十兆計，平均一個台灣人要交給美國43萬元，如果是一個四口的小家庭，美國要搶走170餘萬元。

曾幾何時，以前那個曾經周濟全球各國、鼓吹世界共好的那個看似宅心仁厚的美國，卻變得不只是窮凶惡極，更是赤裸地露出它那欲壑難填般的貪婪本色與張狂而猙獰的臉孔。之所以如此，是它的債務已到達它不堪負荷的地步，於是它決定從以前的施予者，一朝變成掠奪者。

美國的這個劇烈的角色轉變，也代表著人類曾經享有的那個主要由美國制定規則、各國都予遵循的全球格局，已經一去不復返。

而這個全新的格局，將是台灣的夢魘。因為美國不再是台灣可以仰息的臂膀與港灣，反而變成了一個敲骨食髓的吸血鬼，準備對台灣予取予求。台灣很可能因此走上一條真實意義上的「窮途」，換言之，美國等於開始在施行一條「窮台」政策。因為台積電一旦砸了三千億美元在美國，等於實質上變成了美積電，而當它的核心技術也被日美的競爭者以各種合法、或非法手段奪走時，台灣還剩下什麼？

台灣似乎並未深刻體察這個全球格局變遷的劇烈程度，現在的川普就好像童話故事《愛麗思夢遊奇境》中的紅心皇后，喊著要砍掉台灣的頭，但台灣卻還覺得，一定會有那個真正掌權的國王出來赦免台灣。

徹底認清美國的強權本質以及它自己的生存掙扎，是台灣必須要做的第一道習題。台灣必須認清，美國將不再是台灣的保護者，甚至於，在必要的時刻，美國可以毫不猶豫地將台灣賣掉。

在作出了這個認知轉變的基礎上，台灣必須走出對美「一邊倒」的偏差政策，以及身處「自由民主」陣營的自我催眠；擺脫「自由主義」價值外交的世界觀，用現實主義的眼光重新審視自身處境，迅速地建構一套全新而可用的生存戰略。

曾經是美國主導的「印太戰略」四方安全對話成員的印度，已作出表率。當它從早已不滿的25%對等關稅，又被川普再加高到50%時、很快地今天就傳出這月底到九月初，其總理莫迪將在時隔7年後，首度出訪中國。

當印度都知道從過去「抗中利印」的政策上，迅速與中國緩和關係，甚至做出一副要「聯中抗美」的姿態，台灣的「抗中保台」難道還要死撐到底？要到什麼時候，台灣也會懂得，「抗美保台」也是它該學會的功課！