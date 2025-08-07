快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

複製懲罰印度買俄油模式？川普揚言：也可能對中國大陸加徵關稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

美國總統川普表示，他可能會以北京當局購買俄羅斯石油為由，對中國大陸加徵額外關稅。不過他的一位高級顧問淡化了這種可能性。

川普周三（6日）提出了這種可能性，他先前已經以同樣的理由，將印度產品輸美關稅由25%提高一倍至50%。在回答記者是否也會對中國比照辦理時，他回答，「有可能發生」。

川普在白宮說：「我的意思是，我不知道。我還不能告訴你。但我可以。我們做過，我們對印度就這麼做。我們可能還對其他幾個國家這麼做，其中一個可能是中國。」

彭博新聞指出，如果美國對中國大陸課徵的關稅再提高，勢必引發北京報復。在這之前，中國大陸已經拿稀土磁鐵的控制權做為談判籌碼，成功促使美方降低部分關稅。

白宮貿易顧問納瓦羅則是表示，川普會這麼做的可能性不大，因為更高的關稅可能傷害到美國。

納瓦羅對記者說：「讓我們看看會如何發展。我們現在已對中國徵收了超過50%的關稅；我們不想走到傷害自己的地步。」

中國大陸外交部沒有立即回應彭博的置評請求。

美中關係在雙方同意暫緩加徵超級高的關稅、尋求達成貿易協議後，緊張目前緩和下來。這也提升了今年川普與中國大陸國家主席習近平舉行高峰會的可能性，但雙方針對先進AI晶片供應等問題，仍待解決。

對等關稅正式生效！川普真實社群發文：數十億美元的關稅正流入美國

美國總統川普的對等關稅於美東時間7日午夜生效，他在真實社群發文表示：「現在是午夜！！！數十億美元的關稅現正流入美利堅合眾...

全球貿易秩序重新洗牌！川普關稅今生效 台灣沒爭到更好條件

美國總統川普的「對等關稅」將於台灣時間周四中午12時01分正式生效，推升美國整體進口關稅至近百年來最高，宣告全球貿易進入...

100%晶片關稅威脅來了！川普發言還藏了哪些不確定性？

美國總統川普宣布要對半導體和晶片課徵100%關稅，除非企業在美國建廠。不過，輝達（Nvidia）、超微（AMD）等主要晶...

為免遭羞辱　巴西總統：不急與川普談關稅

隨著美國對巴西進口商品關稅今天躍升至50%，巴西總統魯拉接受路透社獨家訪問時指出，他認為現在沒有空間與美國總統川普進行直...

對等關稅8月7日上路 川普：唯有極左派法院有能力阻止

美國對等關稅於8月7日美東時間凌晨12時正式上路，美國總統川普表示，數十億美元將流入美國；川普說，唯一能夠阻止對等關稅生...

