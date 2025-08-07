複製懲罰印度買俄油模式？川普揚言：也可能對中國大陸加徵關稅

美國總統川普表示，他可能會以北京當局購買俄羅斯石油為由，對中國大陸加徵額外關稅。不過他的一位高級顧問淡化了這種可能性。

川普周三（6日）提出了這種可能性，他先前已經以同樣的理由，將印度產品輸美關稅由25%提高一倍至50%。在回答記者是否也會對中國比照辦理時，他回答，「有可能發生」。

川普在白宮說：「我的意思是，我不知道。我還不能告訴你。但我可以。我們做過，我們對印度就這麼做。我們可能還對其他幾個國家這麼做，其中一個可能是中國。」

彭博新聞指出，如果美國對中國大陸課徵的關稅再提高，勢必引發北京報復。在這之前，中國大陸已經拿稀土磁鐵的控制權做為談判籌碼，成功促使美方降低部分關稅。

白宮貿易顧問納瓦羅則是表示，川普會這麼做的可能性不大，因為更高的關稅可能傷害到美國。

納瓦羅對記者說：「讓我們看看會如何發展。我們現在已對中國徵收了超過50%的關稅；我們不想走到傷害自己的地步。」

中國大陸外交部沒有立即回應彭博的置評請求。

美中關係在雙方同意暫緩加徵超級高的關稅、尋求達成貿易協議後，緊張目前緩和下來。這也提升了今年川普與中國大陸國家主席習近平舉行高峰會的可能性，但雙方針對先進AI晶片供應等問題，仍待解決。