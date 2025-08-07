為免遭羞辱　巴西總統：不急與川普談關稅

隨著美國對巴西進口商品關稅今天躍升至50%，巴西總統魯拉接受路透社獨家訪問時指出，他認為現在沒有空間與美國總統川普進行直接談話，因為這可能會是一種「羞辱」。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示，巴西還不打算宣布對等關稅。他的政府也不會放棄內閣等級對話。但魯拉本人不急於與白宮通話。

魯拉在巴西利亞（Brasilia）官邸受訪指出：「我的直覺告訴我川普準備好談判時，我會毫不猶豫地打電話給他…但今天我的直覺告訴我他不想談。我不想自取其辱。」

儘管巴西出口品面臨川普課徵的最高關稅稅率之一，但美國新的貿易壁壘不太可能撼動這個拉丁美洲最大經濟體，這讓他比多數西方領導人有更多空間對抗川普。

川普將新關稅與要求停止起訴右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）掛鉤後，魯拉稱美國與巴西關係降至200年來最低點。波索納洛因密謀推翻2022年大選而面臨審判。

魯拉表示，正在審理波索納洛案的巴西最高法院「不在乎川普說了什麼，且也不應在乎」，他還說波索納洛因煽動川普干預而應另外受審，稱波索納洛是「叛國者」。

這位巴西總統指出，他與川普間沒有私人恩怨，說他們可能下個月在聯合國或11月的聯合國氣候會議上見面。魯拉表示，川普過去曾斥責訪問白宮的賓客，包括南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

魯拉說：「川普對澤倫斯基所做的是羞辱，這不正常。川普對拉瑪佛沙所做的也是羞辱…一位總統不能羞辱另一位總統，我尊重所有人，也要求受到尊重。」

他表示，部長級官員難以與美國部長級官員展開對話，所以他的政府聚焦國內政策，以緩和美國關稅對經濟的衝擊，同時維持「財政責任」。

魯拉指出，他計劃致電金磚國家（BRICS）領袖，從印度與中國開始，商議如何聯合因應美國的關稅措施。

此外，他表示，巴西正在考慮與其他國家一起向世界貿易組織（WTO）提出集體申訴。

不過他說，他不急於就美國關稅達成協議或採取報復手段，「我們必須十分謹慎」。