對等關稅8月7日上路 川普：唯有極左派法院有能力阻止

美國對等關稅於8月7日美東時間凌晨12時正式上路，美國總統川普表示，數十億美元將流入美國；川普說，唯一能夠阻止對等關稅生效的只有激進的左派法院。

川普6日晚間在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，對等關稅即將於8月7日凌晨生效，數十億美元將流入美國；川普說，這些錢大多都是來自長年占美國便宜的國家。

川普說，現在唯有激進的左派法院才有能力阻止「美國的偉大」；川普表示，極左派法院會這麼做，就是希望美國失敗。

根據美國憲法規定，美國國會才擁有向他國課徵關稅的權力；川普透過1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA）的授權，宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，總統因而可以制定關稅政策。

對此，國際貿易法院日前裁定認為川普就算在IEEPA的授權下仍無權課徵關稅，全案目前在聯邦巡迴上訴法院審理，最終可能會上訴到最高法院，由最高法院裁決川普的關稅政策是否合法。