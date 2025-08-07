快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

對等關稅8月7日上路 川普：唯有極左派法院有能力阻止

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國對等關稅於8月7日美東時間凌晨12時正式上路，美國總統川普表示，數十億美元將流入美國；川普說，唯一能夠阻止對等關稅生效的只有激進的左派法院。

川普6日晚間在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，對等關稅即將於8月7日凌晨生效，數十億美元將流入美國；川普說，這些錢大多都是來自長年占美國便宜的國家。

川普說，現在唯有激進的左派法院才有能力阻止「美國的偉大」；川普表示，極左派法院會這麼做，就是希望美國失敗。

根據美國憲法規定，美國國會才擁有向他國課徵關稅的權力；川普透過1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA）的授權，宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，總統因而可以制定關稅政策。

對此，國際貿易法院日前裁定認為川普就算在IEEPA的授權下仍無權課徵關稅，全案目前在聯邦巡迴上訴法院審理，最終可能會上訴到最高法院，由最高法院裁決川普的關稅政策是否合法。

史丹佛大學校刊告川普政府　控侵犯外籍生言論自由

台積電再投資2000億？中經院長揭川普數學邏輯：早知台灣不用這麼計較

環球晶迎蘋果訂單＋川普政策雙利多 今早開盤秒鎖漲停

川普再提台積電投資2000億美元 黃國昌：不是賴清德說的非紅供應鏈

對等關稅正式生效！川普真實社群發文：數十億美元的關稅正流入美國

美國總統川普的對等關稅於美東時間7日午夜生效，他在真實社群發文表示：「現在是午夜！！！數十億美元的關稅現正流入美利堅合眾...

全球貿易秩序重新洗牌！川普關稅今生效 台灣沒爭到更好條件

美國總統川普的「對等關稅」將於台灣時間周四中午12時01分正式生效，推升美國整體進口關稅至近百年來最高，宣告全球貿易進入...

100%晶片關稅威脅來了！川普發言還藏了哪些不確定性？

美國總統川普宣布要對半導體和晶片課徵100%關稅，除非企業在美國建廠。不過，輝達（Nvidia）、超微（AMD）等主要晶...

複製懲罰印度買俄油模式？川普揚言：也可能對中國大陸加徵關稅

美國總統川普表示，他可能會以北京當局購買俄羅斯石油為由，對中國大陸加徵額外關稅。不過他的一位高級顧問淡化了這種可能性。

為免遭羞辱　巴西總統：不急與川普談關稅

隨著美國對巴西進口商品關稅今天躍升至50%，巴西總統魯拉接受路透社獨家訪問時指出，他認為現在沒有空間與美國總統川普進行直...

對等關稅8月7日上路 川普：唯有極左派法院有能力阻止

美國對等關稅於8月7日美東時間凌晨12時正式上路，美國總統川普表示，數十億美元將流入美國；川普說，唯一能夠阻止對等關稅生...

