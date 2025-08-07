白宮官員曝川普晶片關稅2重點！美媒指豁免對象仍有疑慮

政治新聞網站Politico報導，美國總統川普6日表示，將對價值數百億美元進口美國的半導體課徵100%關稅，並將豁免在美國設廠製造半導體的企業。目前尚不清楚是豁免在美設廠的企業，還是僅有在美生產的晶片免於關稅。對此，白宮知情官員透露，正式公告將揭曉更多細節，重點是屆時將會「視情況做差異化處理，並且分階段實施」。

川普6日在白宮會晤蘋果執行長庫克，提前宣布將對晶片和半導體課徵100%關稅，但會豁免承諾或已在美投資資設廠的企業。川普也強調，承諾設廠也可獲得豁免，但是如果最終沒有履行承諾，「將回頭計算累積的部分並要求支付相應關稅」。

Politico指出，目前尚不清楚所謂豁免，是針對在美國生產半導體的企業，或僅指在美國本地製造的晶片不會被課稅。

一名白宮官員表示：「總統的重點是：屆時關稅將會視情況做差異化處理，並且分階段實施，以利製造業回流，並盡量減少影響供應鏈。」

美國2024年從國外進口超過600億美元的半導體，其中超過500億來自亞洲，主要供應國包括台灣、馬來西亞、越南、歐盟、泰國、南韓與日本。美國去年也從中國進口總額約20億美元的晶片，是汽車晶片的主要來源。

而美方先前與歐盟達成貿易協議，並承諾對其半導體出口課15%關稅；日本和南韓似乎也取得美方類似承諾。

Politico指出，台灣去年對美國出口約120億美元的晶片，略高於馬來西亞，成為美國最大的外國供應方。台灣政府先前提交給美國商務部的意見曾呼籲，不要對台灣晶片加徵關稅，並警告此舉將「增加美國眾多依賴半導體企業的生產成本」，也將「削弱台灣企業在美國投資的意願」。

紐約時報6日報導描述，川普有條件豁免半導體企業的最大受益者是台積電。台積電雖然正於美國興建生產設施，但目前絕大多數用於人工智慧的先進晶片仍在台灣生產。若豁免政策從寬認定，凡在美國生產半導體的企業皆可受惠，則這些先進晶片很可能仍留在台灣製造。

另一方面，代表外國汽車製造商的團體「美國驅動汽車聯盟」（Autos Drive America）警告，若對半導體與半導體製造設備加徵25%的關稅，可能會讓每輛汽車的生產成本增加1200至2500美元。

美國主要產業團體「半導體產業協會」（Semiconductor Industry Association）也警告，未經精準設計的關稅可能會傷害美國自身，「提高在國內開發與製造晶片的成本」。

日本是美國去年最大的半導體製造設備供應國，對美出口達38億美元。新加坡排名第2，對美出口逾20億美元；荷蘭、德國、南韓與馬來西亞則各自出口逾10億美元，中國約為9億美元。