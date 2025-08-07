美國要拿走韓國對美投資收益90%？韓副總理：根本不可能！

韓國副總理兼企劃財政部長官具潤哲針對美國想取得高達3,500億美元（約新台幣52兆元）對美投資基金收益的90%一事，6日在國會強烈反駁，表示「用常理判斷，這根本不可能」。

具潤哲在國會企劃財政委員會全體會議上指出，美方在近期韓美通商談判中確實提出此要求，但韓方並未明確同意。他強調，這筆金額是政府層級的投資，與企業對美投資無關，目前基金的組成方式（如直接投資、融資、擔保等）尚未定案，韓方將在後續談判中盡力降低負擔。

在野黨「國民力量」議員朴洙瑩質疑投資規模的合理性，指出這筆金額是去年韓國整體設備投資額的兩倍，批評政府談判時「只看數字、不顧現實」，導致談判失敗。另一位議員朴成訓也指出，若韓國貿易保險公社要在五年內分期支援這筆資金，每年需投入700億美元，相當於該公社年度支援總額的38%，根本不可能執行，恐導致國內投資萎縮、經濟成長停滯、就業惡化。

具潤哲表示，美方希望能在川普總統任期內完成投資，但韓方將採年度分期方式進行，並以韓國輸出入銀行出資及融資為主，避免對債券市場造成衝擊。

針對美國農產品進口問題，具潤哲強調「沒有任何額外開放」，產業通商資源部長官金正官也表示，檢疫程序並未簡化，但為了加強合作，設立了美方專用窗口。儘管如此，仍有觀點認為此舉可能加快美國農產品進口時程，實質上等同於擴大開放。

至於韓美自由貿易協定（FTA）是否失效的疑慮，具潤哲表示，除汽車、鋼鐵、半導體、藥品等特定品項外，FTA仍有效，韓國相較未簽FTA的日本與歐盟仍具優勢。

然而，韓國出口美國的汽車將與日、歐同樣面臨15%關稅，失去原本的2.5%優勢。金正官指出，美方將15%視為底線，韓方將透過支援汽車協力廠及研發補助，協助業界克服差距。