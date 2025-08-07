快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

美國要拿走韓國對美投資收益90%？韓副總理：根本不可能！

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
韓國副總理兼企劃財政部長官具潤哲針對美國打算取得高達3,500億美元對美投資基金收益的90%一事，6日表示「這在常識上根本不可能」。歐新社
韓國副總理兼企劃財政部長官具潤哲針對美國打算取得高達3,500億美元對美投資基金收益的90%一事，6日表示「這在常識上根本不可能」。歐新社

韓國副總理兼企劃財政部長官具潤哲針對美國想取得高達3,500億美元（約新台幣52兆元）對美投資基金收益的90%一事，6日在國會強烈反駁，表示「用常理判斷，這根本不可能」。

具潤哲在國會企劃財政委員會全體會議上指出，美方在近期韓美通商談判中確實提出此要求，但韓方並未明確同意。他強調，這筆金額是政府層級的投資，與企業對美投資無關，目前基金的組成方式（如直接投資、融資、擔保等）尚未定案，韓方將在後續談判中盡力降低負擔。

在野黨「國民力量」議員朴洙瑩質疑投資規模的合理性，指出這筆金額是去年韓國整體設備投資額的兩倍，批評政府談判時「只看數字、不顧現實」，導致談判失敗。另一位議員朴成訓也指出，若韓國貿易保險公社要在五年內分期支援這筆資金，每年需投入700億美元，相當於該公社年度支援總額的38%，根本不可能執行，恐導致國內投資萎縮、經濟成長停滯、就業惡化。

具潤哲表示，美方希望能在川普總統任期內完成投資，但韓方將採年度分期方式進行，並以韓國輸出入銀行出資及融資為主，避免對債券市場造成衝擊。

針對美國農產品進口問題，具潤哲強調「沒有任何額外開放」，產業通商資源部長官金正官也表示，檢疫程序並未簡化，但為了加強合作，設立了美方專用窗口。儘管如此，仍有觀點認為此舉可能加快美國農產品進口時程，實質上等同於擴大開放。

至於韓美自由貿易協定（FTA）是否失效的疑慮，具潤哲表示，除汽車、鋼鐵、半導體、藥品等特定品項外，FTA仍有效，韓國相較未簽FTA的日本與歐盟仍具優勢。

然而，韓國出口美國的汽車將與日、歐同樣面臨15%關稅，失去原本的2.5%優勢。金正官指出，美方將15%視為底線，韓方將透過支援汽車協力廠及研發補助，協助業界克服差距。

關稅 川普 南韓

延伸閱讀

暫時性20%關稅實施 工具機業：台灣銷美立足點更不平等

聯合航空系統大當機　美國各地航班停飛影響數千人

美國聯合航空系統故障大癱瘓！一度全美航班停飛 逾千班次延誤

二哥聯電（2303）遇關稅陰霾…利空不跌反成轉機？網看法兩極：喊設廠就免疫

相關新聞

對等關稅正式生效！川普真實社群發文：數十億美元的關稅正流入美國

美國總統川普的對等關稅於美東時間7日午夜生效，他在真實社群發文表示：「現在是午夜！！！數十億美元的關稅現正流入美利堅合眾...

全球貿易秩序重新洗牌！川普關稅今生效 台灣沒爭到更好條件

美國總統川普的「對等關稅」將於台灣時間周四中午12時01分正式生效，推升美國整體進口關稅至近百年來最高，宣告全球貿易進入...

100%晶片關稅威脅來了！川普發言還藏了哪些不確定性？

美國總統川普宣布要對半導體和晶片課徵100%關稅，除非企業在美國建廠。不過，輝達（Nvidia）、超微（AMD）等主要晶...

複製懲罰印度買俄油模式？川普揚言：也可能對中國大陸加徵關稅

美國總統川普表示，他可能會以北京當局購買俄羅斯石油為由，對中國大陸加徵額外關稅。不過他的一位高級顧問淡化了這種可能性。

為免遭羞辱　巴西總統：不急與川普談關稅

隨著美國對巴西進口商品關稅今天躍升至50%，巴西總統魯拉接受路透社獨家訪問時指出，他認為現在沒有空間與美國總統川普進行直...

對等關稅8月7日上路 川普：唯有極左派法院有能力阻止

美國對等關稅於8月7日美東時間凌晨12時正式上路，美國總統川普表示，數十億美元將流入美國；川普說，唯一能夠阻止對等關稅生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。