對等關稅15%是疊加？美日解讀分歧 日方力爭汽車就是課15%

就在美國對等關稅生效前幾個小時，日本與美國針對15%稅率是總加後為15%，還是在既有稅率上疊加15%，解讀出現分歧。日方尤其在意汽車輸入美國的關稅應該就是15%，談判代表赤澤亮正已到華府，施壓美方兌現雙方7月22日談定的協議。

日本媒體今（7）日報導，美國對日本課徵的15%對等關稅，是將15%疊加於現有關稅之上。這與赤澤亮正周二的說法不同，赤澤亮正對日美15%關稅協議的解讀是，這個新稅率不會是疊加徵收。

赤澤周三（6日）在華府會晤了美國商務部長盧特尼克，重申日方所理解的上個月雙方貿易協議內容，並敦促儘快實施。對日本而言，最優先的是美方儘速落實削減汽車關稅的承諾。

日方與美方上月就15%對等關稅達成協議後，一直認為美方承諾了日本產品輸入美國的普遍關稅上限調整為15%，雖然高於先前10%的基準，但仍低於美方曾威脅的25%。15%新稅率將於台灣時間今（7）日中午起生效。可是對於15%是否「疊加徵收」的產生爭議，雙方在細節與執行步驟上至今仍未取得共識。

日本共同社引述一位未具名的白宮官員報導，15%的關稅將會在現有關稅基礎上加徵，也就是疊加。美國官員的說法，與美國政府上周發布的行政命令一致，該命令指出，15%的上限稅率適用於歐盟，但未提及日本是否適用。

日本現在全力要促使日本汽車輸入美國的關稅稅率下調至一如歐盟的水準，也就是總加後為15%。目前日本汽車出口到美國的關稅稅率合計是27.5%，包含2.5%的原關稅，再加上川普先前針對汽車特別加徵的25%關稅。現在還不清楚美方是否會應日方的要求進行調整，何時可能調整。

彭博新聞指出，這個解讀分歧，實際影響或許有限。因為根據日本國策研究大學院大學教授川崎研一2月的估算，在川普開始對全球多國徵收對等關稅之前，美國對日本產品徵收的關稅稅率平均約為1.4%。所以，若是疊加計算，基礎也是低的。