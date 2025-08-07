這國家救了全球油價 卻遭美高關稅伺候？川普背後盤算曝光

美國總統川普指責印度購買俄羅斯原油是助長戰爭機器，因此加徵額外的25%關稅，使總關稅達到50%；但財經網站CNBC引述消息人士報導，若印度立即停止購買俄油，全球油價可能飆高。

印度每日進口約170萬桶，占俄羅斯每日出口335萬桶的一半以上。俄油並未遭制裁，而是受到價格上限限制，目的是壓低莫斯科的石油收入，同時維持市場供應穩定。

Rapidan Energy Group總裁、小布希時代白宮能源顧問麥克納利指出，前美國總統拜登在俄烏戰爭爆發初期，曾請印度多買俄油以壓低國際油價，當時印度幾乎沒進口任何俄油，如今川普卻反過來指責印度買太多，很令新德里當局困惑。

分析師預期，若印度因美國施壓而減少進口俄油，短期內布蘭特油價可能衝上每桶80美元，相較目前約67美元，高出近20%。而印度業界消息人士表示，如果印度立即停止購買俄油，全球原油價格可能飆破每桶200美元。

瑞銀大宗商品分析師司陶諾華表示，即便OPEC+有備用產能，一旦俄羅斯原油產量／出口全面下降，那些備用產能將萎縮，拜登政府當初已評估過風險。

SVB Energy International創辦人兼總瓦卡舒里則分析，川普提高印度關稅是談判策略，意在奪回2022年以來美國在印度流失的石油市占，同時重振其他美國商品對印出口表現。

在能源領域，即使是俄羅斯液化天然氣也未完全被美國制裁。數據顯示，歐盟今年首季有19%的液化天然氣從俄羅斯進口。