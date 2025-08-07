100%晶片關稅威脅來了！川普發言還藏了哪些不確定性？

美國總統川普宣布要對半導體和晶片課徵100%關稅，除非企業在美國建廠。不過，輝達（Nvidia）、超微（AMD）等主要晶片股對此最新言論反應淡定，在美股盤後上漲，台積電ADR盤後逆轉跌勢，漲幅一度達3%。

這是否代表，市場認為「TACO」（川普終將退縮）交易又來了？

實際上，川普周三的發言內容含糊不清，他表示，「將對晶片與半導體課徵約100% 的關稅」，但未說明這些規定何時會生效。

他也補充說，如果企業「正在美國建廠」將可豁免，但並未說明這些企業必須在美國生產多少晶片或達到何種投資規模，才能獲得關稅豁免資格。

川普表示 ：「如果你正在美國建廠，就不會徵收。即使尚在建廠階段、尚未投產，只要創造大量就業和所有建設行動，如果你正在蓋，就不會收關稅。」

彭博資訊指出，與川普之前宣布的很多關稅措施一樣，最新對晶片徵收的100%關稅仍有諸多細節尚待確定。關稅是否只針對進口的晶片本身？還是會適用於所有含半導體的商品？另外，如何對特定公司而非產品類別徵收關稅也還不得而知。

不過，摩根士丹利分析師Joseph Moore在報告中指出：「某種程度上，這樣的結果反而令人鬆一口氣。100% 的關稅雖然令人難以接受，但若企業有時間重建產線，那麼真正的稅就只是在美國建造晶片的更高成本。」

在川普的半導體關稅消息出爐後，輝達股價在周三盤後交易上漲 0.6%、超微（AMD）上漲1%；邁威爾（Marvell）在平盤之上微漲；博通（Broadcom）與高通（Qualcomm）則小幅下跌。

在美國擁有更多本土產能的德儀（Texas Instruments）與格芯（GlobalFoundries，又譯格羅方德）分別上漲約2%與8%；英特爾則在盤後上漲0.7%。

輝達先前已做出在美國大規模投資的承諾，4月時表示將在美國境內投入多達5,000億美元，在未來四年內生產AI基礎設施，包括AI超級電腦。儘管該公司仍有產品在海外製造，但這項承諾可能受到川普青睞，也讓晶片投資人推測其他大型企業若尚未公開承諾，可能也會跟進。

投資人也可能認為，這些最新言論只是「TACO」貿易政策的又一章，認定川普總是最後會退縮，形容川普經常做出強硬威脅，最終卻未真正執行。