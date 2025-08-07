聽新聞
一律在現行關稅上加徵15%！白宮證實日本未如歐盟享封頂保障
美國總統川普7月31日簽署行政命令，明定針對已達成貿易協議的日本及歐盟輸美商品課徵15%的對等關稅，現在卻傳出日本並不適用歐盟享有的「對等關稅封頂條款」保障。白宮官員6日接受朝日新聞採訪時證實，7日起實施的新制，將對所有自日本進口的商品，一律在現行關稅基礎上加徵15%。
根據日本政府先前說法，美方曾於7月22日承諾，日本商品可適用一項特別條款，若商品現行關稅低於15%，最終徵收稅率則為15%；若商品關稅已高於15%以上則不再上調。共同社報導，白宮的主張是在原先稅率的基礎上加徵15%。朝日新聞指出，美國政府的原則是不打算對日本適用這類關稅封頂「特例」。
根據6日刊登於美國《聯邦公報》（Federal Register）的正式文件明確指出，將對日本輸美商品一律在現行各項目稅率基礎上額外加徵15%，行政命令附件一僅列出歐盟為該特別條款適用對象，美國海關暨邊境保護局（CBP）4日發給進口商的通知中，也做出類似的說明。
獨賣新聞以日本出口的織物類商品為例指出，川普關稅實施前的原稅率為7.5%，預定7日起適用15%，但實際上可能會變為「22.5%」。牛肉的原始稅率為26.4%，原應不受影響，現在卻可能被加課至高達41.4%。
正在美國訪問的日方談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正6日會晤美國商務部長盧特尼克，就關稅措施舉行了約90分鐘的磋商。日美雙方在對關稅稅率的認識上存在分歧，日本政府稱赤澤要求美方確認對等關稅協議內容並立即履行，但未透露盧特尼克的回應。
