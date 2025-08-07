快訊

一律在現行關稅上加徵15%！白宮證實日本未如歐盟享封頂保障

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日方經濟再生大臣赤澤亮正（如圖）7月19日會晤美國財政部長貝森特後出席記者會。路透
日方經濟再生大臣赤澤亮正（如圖）7月19日會晤美國財政部長貝森特後出席記者會。路透

美國總統川普7月31日簽署行政命令，明定針對已達成貿易協議的日本歐盟輸美商品課徵15%的對等關稅，現在卻傳出日本並不適用歐盟享有的「對等關稅封頂條款」保障。白宮官員6日接受朝日新聞採訪時證實，7日起實施的新制，將對所有自日本進口的商品，一律在現行關稅基礎上加徵15%。

根據日本政府先前說法，美方曾於7月22日承諾，日本商品可適用一項特別條款，若商品現行關稅低於15%，最終徵收稅率則為15%；若商品關稅已高於15%以上則不再上調。共同社報導，白宮的主張是在原先稅率的基礎上加徵15%。朝日新聞指出，美國政府的原則是不打算對日本適用這類關稅封頂「特例」。

根據6日刊登於美國《聯邦公報》（Federal Register）的正式文件明確指出，將對日本輸美商品一律在現行各項目稅率基礎上額外加徵15%，行政命令附件一僅列出歐盟為該特別條款適用對象，美國海關暨邊境保護局（CBP）4日發給進口商的通知中，也做出類似的說明。

獨賣新聞以日本出口的織物類商品為例指出，川普關稅實施前的原稅率為7.5%，預定7日起適用15%，但實際上可能會變為「22.5%」。牛肉的原始稅率為26.4%，原應不受影響，現在卻可能被加課至高達41.4%。

正在美國訪問的日方談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正6日會晤美國商務部長盧特尼克，就關稅措施舉行了約90分鐘的磋商。日美雙方在對關稅稅率的認識上存在分歧，日本政府稱赤澤要求美方確認對等關稅協議內容並立即履行，但未透露盧特尼克的回應。

關稅 川普 日本 歐盟

相關新聞

川普政策有風險！川普經濟學的最終考驗

美國將自身的問題攤給世界，卻是依賴大吸特吸友盟國家人民的血來達成，川普也成為台灣「疑美論」頭號推銷員，使友盟國家人民對美國心存疑慮，這值得嗎？

全球貿易秩序重新洗牌！川普關稅今生效 台灣沒爭到更好條件

美國總統川普的「對等關稅」將於台灣時間周四中午12時01分正式生效，推升美國整體進口關稅至近百年來最高，宣告全球貿易進入...

100%晶片關稅威脅來了！川普發言還藏了哪些不確定性？

美國總統川普宣布要對半導體和晶片課徵100%關稅，除非企業在美國建廠。不過，輝達（Nvidia）、超微（AMD）等主要晶...

對等關稅15%是疊加？美日解讀分歧 日方力爭汽車就是課15%

就在美國對等關稅生效前幾個小時，日本與美國針對15%稅率是總加後為15%，還是在既有稅率上疊加15%，解讀出現分歧。日方...

這國家救了全球油價 卻遭美高關稅伺候？川普背後盤算曝光

美國總統川普指責印度購買俄羅斯原油是助長戰爭機器，因此加徵額外的25%關稅，使總關稅達到50%；但財經網站CNBC引述消...

一律在現行關稅上加徵15%！白宮證實日本未如歐盟享封頂保障

美國總統川普7月31日簽署行政命令，明定針對已達成貿易協議的日本及歐盟輸美商品課徵15%的對等關稅，現在卻傳出日本並不適...

