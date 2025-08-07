全球貿易秩序重新洗牌！川普關稅今生效 台灣沒爭到更好條件

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普「對等關稅」美東時間7日凌晨12時01分正式生效，推升美國整體進口關稅至近百年來最高，宣告全球貿易進入全新對抗時代。路透
川普「對等關稅」美東時間7日凌晨12時01分正式生效，推升美國整體進口關稅至近百年來最高，宣告全球貿易進入全新對抗時代。路透

美國總統川普的「對等關稅」將於台灣時間周四中午12時01分正式生效，推升美國整體進口關稅至近百年來最高，宣告全球貿易進入全新對抗時代。包括台灣在內多個國家努力遊說避開重稅未果，出口挑戰加劇。

川普最新一輪關稅幾乎涵蓋所有外國進口商品，與美國簽有貿易協定的歐盟和日本也無法倖免，墨西哥獲90天關稅緩衝期，但加拿大就沒這麼幸運，新的高關稅讓渥太華當局跳腳。

台灣作為全球關鍵晶片出口國，沒能爭取到較低稅率。瑞士總統凱勒蘇特最後關頭親赴華府，與美國國務卿盧比歐會談後無功而返，輸美產品仍將被課39%的重稅。至於全球最大出口國中國，與美國的貿易戰休兵8月12日到期。

彼得森國際經濟研究所資深研究員鮑恩指出：「我們進入新世界了。即便是貿易專家，面對這種複雜程度也要抓狂。」

新制度顯示川普政府將關稅武器化，服務於地緣政治目的。他稍早之前宣布，提高印度關稅到50%，以懲罰其進口俄羅斯石油。

未來幾周，川普還將陸續公布針對藥品、晶片與消費電子的額外關稅計畫。周三，他已表示擬對進口晶片課100%關稅，不過，願意赴美投資設廠的企業可獲豁免。

8月7日凌晨前已啟運，並在10月5日前抵達美國的貨品可適用舊稅率。貿易律師自亞洲等遠端地區出貨的廠商須檢視運輸時程，避免新稅率的衝擊。

川普宣稱，關稅將為美國帶來「數兆美元收入」，他的貿易政策「讓美國再次富裕」。獨立研究機構Pantheon Macroeconomics數據顯示，美國7月關稅與消費稅收入約300億美元，遠高於2024年月均80億美元水準。

