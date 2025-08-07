關稅還是39%！瑞士總統赴美交涉無功而返 也沒見到川普

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter，圖左者）6日拜會美國國務院。 美聯社
瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter，圖左者）6日拜會美國國務院。 美聯社

瑞士總統凱勒蘇特周二（5日）緊急到美國華府交涉對等關稅，但她很快已在周三（6日）下午離開，沒有宣布達到任何成果。知情人士說，凱勒蘇特向美方提出一項新提案，但未爭取到調降高達39%的關稅稅率，凱勒蘇特也沒能見到川普

凱勒蘇特與國務卿魯比歐會面後對記者說：「我們今天有相當好的會談，氣氛友善且坦誠交換意見。」但她沒有回答瑞士後續還會有什麼提案。她在社群平台發文只提到與魯比歐討論了雙邊合作、關稅和國際問題，沒有說明其他詳情。

然而，魯比歐並不負責關稅雙邊協議。路透報導，消息人士表示，凱勒蘇特此行不僅沒見到川普，連經貿部會首長也都沒能敲到會面時間。她希望爭取瑞士的稅率能降至10%，但被美方拒絕。

凱勒蘇特在美國徵收對等關稅生效前無功而返，代表瑞士產品輸美，自台灣時間今（7）日中午過後，就要被課徵39%對等關稅，這是已開發國家中最高的稅率。

消息人士對路透說，瑞士已準備好隨時可與美國繼續協商。

瑞士對美國的385億美元貿易順差是雙方無法達成協議的主要障礙。凱勒蘇特身兼財政部長，她面臨的難題是，如果不能改善貿易差距，任何讓步都意味著將在政治上付出高昂代價。可是瑞士對美貿易出超主要來自黃金、藥品、手表和醫療設備，這些產品輸往美國很難快速下降。

瑞士方面了解兩國談判內容的人士透露，川普政府希望瑞士多買美國的能源與國防產品。

