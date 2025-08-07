南韓貿易代表：三星、SK海力士晶片不適用美國100%半導體關稅

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓首席貿易談判代表指出，三星、SK海力士晶片不適用美國100%半導體關稅。路透
南韓首席貿易談判代表指出，三星、SK海力士晶片不適用美國100%半導體關稅。路透

南韓電視台SBS報導，韓國首席貿易談判代表、通商交涉本部長呂翰九表示，三星電子和SK海力士的晶片不適用美國的100%半導體關稅

呂翰九今天（7日）在SBS電台一個節目中表示，根據與美國的貿易協議，南韓將獲得晶片和藥品的最惠國待遇。

呂翰九說，如果美國將晶片的最惠國關稅訂在15%，那麼這將適用於南韓的晶片。

在回答「三星和SK海力士的半導體不會面臨100%關稅嗎？」的問題時，呂翰九回答「正確」。

川普在美東時間6日傍晚宣布將對半導體和晶片徵收100%關稅，但蘋果等將生產移回美國的企業享有豁免。

