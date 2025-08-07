南韓貿易代表：三星、SK海力士晶片不適用美國100%半導體關稅
南韓電視台SBS報導，韓國首席貿易談判代表、通商交涉本部長呂翰九表示，三星電子和SK海力士的晶片不適用美國的100%半導體關稅。
呂翰九今天（7日）在SBS電台一個節目中表示，根據與美國的貿易協議，南韓將獲得晶片和藥品的最惠國待遇。
呂翰九說，如果美國將晶片的最惠國關稅訂在15%，那麼這將適用於南韓的晶片。
在回答「三星和SK海力士的半導體不會面臨100%關稅嗎？」的問題時，呂翰九回答「正確」。
川普在美東時間6日傍晚宣布將對半導體和晶片徵收100%關稅，但蘋果等將生產移回美國的企業享有豁免。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言