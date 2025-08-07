印度因進口俄油被加徵懲罰性關稅 川普：中國也「可能發生」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（如圖）6日在白宮橢圓辦公室與蘋果執行長庫克共同宣布，蘋果將在美國額外投資1000億美元。歐新社
美國總統川普（如圖）6日在白宮橢圓辦公室與蘋果執行長庫克共同宣布，蘋果將在美國額外投資1000億美元。歐新社

美國總統川普6日簽署行政命令，宣布印度因為直接或間接進口俄羅斯石油，將對印度輸美商品加徵25%的懲罰性關稅，定於21天後生效，隨後表示中國大陸可能會是下一個目標。

南華早報報導，川普被問及是否有類似計畫，要對中國加徵更多關稅時回答：「可能發生，取決於我們怎麼做。」他表示，將會有「更多」次級制裁，同時指出，在購買俄羅斯石油方面，印度「與中國非常接近」。

他補充說：「才過了8個小時......你將看到大量的次級制裁。」

南早指出，雖然川普最新簽署的行政命令未明確點名中國，但授予美國政府廣泛權力，監控任何「直接或間接進口俄羅斯聯邦石油」的國家，並可建議是否應對其施加類似關稅。此舉強化了外界對川普政府願意將關稅武器化，以實現地緣政治目標的印象。

針對川普以購買俄羅斯石油為由，揚言加徵新關稅，中國外交部已在當天表示反對。印度外交部則批評美國的新關稅「不公平、不正當且不合理」，同時強調印度進口石油是「基於市場因素，並以保障14億人民能源安全為整體目標」。

印度政府並未說明是否將祭出報復性關稅，美國負責南亞與中亞事務的助理貿易代表林奇（Brendan Lynch）預計將於24日率團前往新德里，展開新一輪貿易協議談判。

一些專家指出，川普的行為可能破壞數十年來艱苦建立的雙邊互信，也削弱了華府近來將新德里視為印太地區對抗中國影響力關鍵角色的戰略。另有觀點認為，美印之間的緊張關係顯示，僅靠聯手對抗中國這項理由，仍不足以避免加徵關稅的發生。

印度前駐美及駐華大使尼拉奧琦（Nirupama Rao）則認為，這場升級打破了「結盟對抗中國」保證「免於關稅的的假設」。她在「Ｘ」發文寫道：「下一步？低調外交，市場多元化與選擇性報復。」

