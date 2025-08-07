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川普喊進口半導體100％關稅…台積電美國廠豁免！盤後ADR瞬間V型反彈

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意指台積電可豁免？川普：「承諾在美設廠」免課100%半導體關稅

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紐時：台積電可望避免重稅鬆一口氣 ！川普半導體關稅設豁免條件

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台積電新竹廠一棟建築前的公司標識。路透
台積電新竹廠一棟建築前的公司標識。路透

美國總統川普6日提前宣布，將對進口半導體課徵100%關稅，但新措施將排除那些已承諾在美國投資設廠的企業。紐約時報報導，這項消息對於近月來陸續宣布在美投資的企業，包括輝達、台積電與美光帶來緩解，這些企業可望免於遭受高額關稅衝擊。

報導指出，川普表示，此項關稅將適用於所有國家與公司，但若企業已承諾在美國建廠，則可獲得豁免。他強調：「只要你正在建廠，就不會被課稅。」

不過川普也補充，若企業未履行其投資承諾，將會受到罰款處分。他表示：「這是一項重大的宣示，我認為所有晶片公司都要回到美國的家了。」

報導指出，若川普兌現承諾，豁免已提出增資設廠計畫的企業，那麼對那些焦急等待關稅決策的科技公司而言是一大緩解，包括輝達、台積電與美光等，預期可免於承擔因關稅上升所帶來的龐大成本。

此外，對半導體與晶片關稅設下條件，也有助於減輕消費者與企業的潛在負擔，使他們不致因進口電子產品與工具價格上漲而面臨過高成本壓力。

紐時報導指出，半導體是所有具備開關功能裝置的關鍵元件，但其產能高度集中亞洲。在新冠疫情期間經歷晶片短缺後，美國政府積極推動降低對海外半導體的依賴，尤其是對台灣工廠的依賴。

川普今年援引第232條國家安全法，針對半導體生產展開調查。該法賦予總統在國家安全理由下，對進口商品加徵關稅的權限。川普政府目前已接近完成此項調查，預計將於8月內公布正式的關稅提案。

關稅 川普

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