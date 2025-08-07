美徵50%關稅 巴西咖啡轉向中國尋突破

美國對巴西咖啡徵收50%關稅，使出口受挫。雖然中國近年咖啡消費激增，仍無法取代美國作為主要買家，但為巴西出口市場提供替代選項。

美國總統川普（Donald Trump）政府宣布對巴西進口產品課徵50%關稅的措施今天生效，雖然新關稅只影響到約36%的巴西對美國出口，但對巴西重要出口品咖啡，仍影響深遠。

巴西新聞網站g1報導，近年中國咖啡消費成長，從2009年的30萬袋增至目前的580萬袋，成為全球第6大消費國，僅次於歐盟、美國、巴西、菲律賓和日本，顯示咖啡在這個以茶文化著稱的國家迅速崛起。雖然潛力巨大，但距離成為巴西咖啡主要買家仍有一段距離。

巴西咖啡出口協會（Cecafé）數據顯示，巴西在2022至2023年間對中國的咖啡出口量提高3倍，達到150萬袋，但2024年降至98.8萬袋，顯示中國市場尚未成熟，購買量不穩定。

然而，中國年輕人對咖啡的興趣日增，在中國大城市中，咖啡逐漸成為時尚飲品，使得巴西品牌有機會建立知名度，搶占先機，尤其在精品咖啡領域。

面對美國壁壘，巴西出口商正尋求中國等新興市場作為替代，但仍優先尋求與美國協商降低關稅；畢竟，美國是巴西咖啡最大買家，2024年巴西向美國出口800萬袋咖啡，占美國市場1/3。

中國自7月30日起批准183家巴西企業向中國出口咖啡，為期5年。分析師指出，在美國關稅生效的背景下，中國開放更多巴西企業出口咖啡，有助緩解出口商的壓力，避免庫存積壓與價格崩跌。