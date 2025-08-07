美徵50%關稅 巴西咖啡轉向中國尋突破
美國對巴西咖啡徵收50%關稅，使出口受挫。雖然中國近年咖啡消費激增，仍無法取代美國作為主要買家，但為巴西出口市場提供替代選項。
美國總統川普（Donald Trump）政府宣布對巴西進口產品課徵50%關稅的措施今天生效，雖然新關稅只影響到約36%的巴西對美國出口，但對巴西重要出口品咖啡，仍影響深遠。
巴西新聞網站g1報導，近年中國咖啡消費成長，從2009年的30萬袋增至目前的580萬袋，成為全球第6大消費國，僅次於歐盟、美國、巴西、菲律賓和日本，顯示咖啡在這個以茶文化著稱的國家迅速崛起。雖然潛力巨大，但距離成為巴西咖啡主要買家仍有一段距離。
巴西咖啡出口協會（Cecafé）數據顯示，巴西在2022至2023年間對中國的咖啡出口量提高3倍，達到150萬袋，但2024年降至98.8萬袋，顯示中國市場尚未成熟，購買量不穩定。
然而，中國年輕人對咖啡的興趣日增，在中國大城市中，咖啡逐漸成為時尚飲品，使得巴西品牌有機會建立知名度，搶占先機，尤其在精品咖啡領域。
面對美國壁壘，巴西出口商正尋求中國等新興市場作為替代，但仍優先尋求與美國協商降低關稅；畢竟，美國是巴西咖啡最大買家，2024年巴西向美國出口800萬袋咖啡，占美國市場1/3。
中國自7月30日起批准183家巴西企業向中國出口咖啡，為期5年。分析師指出，在美國關稅生效的背景下，中國開放更多巴西企業出口咖啡，有助緩解出口商的壓力，避免庫存積壓與價格崩跌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言