白宮官員：關稅全開 全球經貿史重要時刻

美國今天對多國開徵新一波對等關稅，白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，這是全球經貿史上最重要的時刻，總統川普懂「交易的藝術」。

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）在福斯財經新聞網（Fox Business）節目表示，這是全球經貿史上最重要的時刻，各國排隊對美開放市場，美國農人與中小企業可向他國出售產品。

他說，各國同意美國徵收10%、15%或更高關稅，未來10年將帶來非對內徵稅，而是來自外國與外國企業上兆美元的稅入。

哈塞特強調，這是川普（Donald Trump）推出關稅的革命性成功，都是兩國同意的協議，各國會開放市場。人們認為這些不可能，但都未在貿易戰與爭議之下達成，川普懂「交易的藝術」。

福斯財經新聞網報導，美國目前與主要貿易夥伴印度、加拿大與巴西未達成協議，稅率分別為50%、35%與50%，對中國及墨西哥暫緩高關稅繼續協商。