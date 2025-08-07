快訊

川普喊進口半導體100％關稅…台積電美國廠豁免！盤後ADR瞬間V型反彈

從肺腺癌到黑色素癌第4期 陳文茜曝最新檢測結果：我被閰羅王退貨了

意指台積電可豁免？川普：「承諾在美設廠」免課100%半導體關稅

印度買俄石油被加徵25%關稅 川普：不排除也懲罰中國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普總統4月簽署了一項行政令，旨在加強技術工種的職業培訓。（美聯社）
美國總統川普總統4月簽署了一項行政令，旨在加強技術工種的職業培訓。（美聯社）

美國總統川普6日簽署行政命令，指印度直接或間接進口俄羅斯石油，因此加徵印度商品25%關稅，讓印度出口到美國的商品面臨高達50%關稅；川普說，他不排除也向中國課徵懲罰性關稅。

另外，美國特使威科夫（Steve Witkoff）6日與俄羅斯總統普亭會面，川普稱雙方見面非常有進展；有媒體則報導指出，川普有意最快下周與普亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）；川普對此表示，他們有高機率會很快見面。

俄烏戰爭未歇，川普日前向俄國下達最後通牒，若俄國不在8月8日前與烏克蘭達成停火協議，美國擬向俄國課徵稅率高達百分之百的次級關稅。

不過川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，威科夫與普亭在6日有場高度多產的會面，指雙方見面非常有進展。

川普也說，他在威科夫與普亭會面之後，與美國的歐洲盟友通話，向他們更新進度；川普說，大家都同意俄烏戰爭必須落幕，各國接下來也會為此共同合作、繼續努力。

據了解，與川普通話的有英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、北約秘書長呂特、澤倫斯基等人。

紐約時報報導說，川普在與歐洲盟友的通話中表達他有意最快下周就與普亭和澤倫斯基見面；報導引述知情人士指出，這次會面的計畫只包括川普、普亭和澤倫斯基3人，不包括其他歐洲國家的領袖。

紐約時報表示，現在尚不清楚普亭和澤倫斯基是否已經同意會面。

此外，川普日前對印度向俄國購買石油表達不滿，指印度支持俄國的戰爭機器；川普6日簽署行政命令，向印度的產品額外課徵25%的關稅，讓印度進口到美國的商品關稅總額提高至50%。

對於中國同樣大量採購俄國石油，川普6日指出，他不排除向中國課徵懲罰性關稅，但視未來的情況發展而定；川普也說，接下來會看到很多次級關稅的制裁。

關稅 川普 印度 石油 普亭

延伸閱讀

川普喊進口半導體100％關稅…台積電美國廠豁免！盤後ADR瞬間V型反彈

川普提前宣布半導體關稅：擬課徵100%稅率

轟川普雙標！海理：若印度不能買俄油 為何這國可以？

交易員觀望川普對俄下一步　油價連5個交易日下跌

相關新聞

意指台積電可豁免？川普：「承諾在美設廠」免課100%半導體關稅

彭博資訊報導，美國總統川普於當地時間6日宣布，針對進口美國的半導體課徵100%關稅，但對於像蘋果這類承諾在美國建廠投資的...

又幫台積電加碼？川普：台積電擬投資2000億美元

美國總統川普6日宣布蘋果公司加碼投資美國1000億美元，他也再度提到台積電對美的投資金額，指台積電承諾投資美國2000億...

晶片公司會從台灣返美 川普：承諾美生產可被豁免關稅

美國總統川普6日宣布擬課徵進口到美國的晶片和半導體100%的關稅，指很多美國晶片公司過去都移動到其他地方生產製造，尤其是...

川普提前宣布半導體關稅：擬課徵100%稅率

美國總統川普近期宣布他預計下周宣布半導體的產業關稅，不過他6日提前表示，出口到美國的半導體將面臨約100%的關稅。

川普：半導體產品輸美課100%關稅！點名蘋果及這類企業不用付

美國總統川普表示布，將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅，但將豁免那那些將產線遷回美國的企業。他與蘋果公司執行長庫...

紐時：台積電可望避免重稅鬆一口氣 ！川普半導體關稅設豁免條件

美國總統川普6日提前宣布，將對進口半導體課徵100%關稅，但新措施將排除那些已承諾在美國投資設廠的企業。紐約時報報導，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。