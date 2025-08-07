印度買俄石油被加徵25%關稅 川普：不排除也懲罰中國

美國總統川普6日簽署行政命令，指印度直接或間接進口俄羅斯石油，因此加徵印度商品25%關稅，讓印度出口到美國的商品面臨高達50%關稅；川普說，他不排除也向中國課徵懲罰性關稅。

另外，美國特使威科夫（Steve Witkoff）6日與俄羅斯總統普亭會面，川普稱雙方見面非常有進展；有媒體則報導指出，川普有意最快下周與普亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）；川普對此表示，他們有高機率會很快見面。

俄烏戰爭未歇，川普日前向俄國下達最後通牒，若俄國不在8月8日前與烏克蘭達成停火協議，美國擬向俄國課徵稅率高達百分之百的次級關稅。

不過川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，威科夫與普亭在6日有場高度多產的會面，指雙方見面非常有進展。

川普也說，他在威科夫與普亭會面之後，與美國的歐洲盟友通話，向他們更新進度；川普說，大家都同意俄烏戰爭必須落幕，各國接下來也會為此共同合作、繼續努力。

據了解，與川普通話的有英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、北約秘書長呂特、澤倫斯基等人。

紐約時報報導說，川普在與歐洲盟友的通話中表達他有意最快下周就與普亭和澤倫斯基見面；報導引述知情人士指出，這次會面的計畫只包括川普、普亭和澤倫斯基3人，不包括其他歐洲國家的領袖。

紐約時報表示，現在尚不清楚普亭和澤倫斯基是否已經同意會面。

此外，川普日前對印度向俄國購買石油表達不滿，指印度支持俄國的戰爭機器；川普6日簽署行政命令，向印度的產品額外課徵25%的關稅，讓印度進口到美國的商品關稅總額提高至50%。

對於中國同樣大量採購俄國石油，川普6日指出，他不排除向中國課徵懲罰性關稅，但視未來的情況發展而定；川普也說，接下來會看到很多次級關稅的制裁。