快訊

川普喊進口半導體100％關稅…台積電美國廠豁免！盤後ADR瞬間V型反彈

從肺腺癌到黑色素癌第4期 陳文茜曝最新檢測結果：我被閰羅王退貨了

意指台積電可豁免？川普：「承諾在美設廠」免課100%半導體關稅

晶片關稅宣布之際 黃仁勳再赴白宮會川普

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳7月23日參加在華府舉行的AI高峰會。 路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳7月23日參加在華府舉行的AI高峰會。 路透

美國總統川普周三（6日）準備宣布晶片關稅之際，再次在白宮會見了輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。兩人見面的幾個小時以後，另一位美國科技業領袖、蘋果公司（Apple）執行長庫克也現身白宮，由川普陪同，宣布蘋果將投資1,000億美元於美國國內製造。

這兩位美國大科技公司的執行長，都曾遊說川普，希望將自家產品排除在即將實施的晶片關稅之外。

川普在蘋果宣布新投資時，對記者表示，像蘋果這樣已明確承諾在美國建廠，將不會被徵收晶片關稅。

川普前一天（5日）接受CNBC訪問時說，「我們將針對半導體和晶片宣布（政策），這是一個獨立的類別，因為我們希望這些東西能在美國製造」，他接著在周三宣布，美國針將對內含半導體的進口產品課徵100%關稅。

這類關稅可能對輝達造成重大影響，輝達目前大多數晶片及相關硬體都是在台灣生產。輝達的產品被視為新興人工智慧（AI）技術的關鍵。

黃仁勳與川普上個月剛在白宮見過面，黃仁勳當月稍晚也參加了川普及美國高層政府官員舉行的AI高峰會。

就在7月兩人會面後不久，輝達宣布H20晶片將可恢復對中國大陸銷售，成為華府與北京近期貿易休戰的一部分。今年稍早，因中美貿易緊張升高，川普政府下令禁止H20晶片出口到中國大陸。

關稅 川普 庫克 蘋果 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

川普提前宣布半導體關稅：擬課徵100%稅率

「財星雜誌」全球百大商界人士 黃仁勳擠下馬斯克奪冠

轟川普雙標！海理：若印度不能買俄油 為何這國可以？

交易員觀望川普對俄下一步　油價連5個交易日下跌

相關新聞

意指台積電可豁免？川普：「承諾在美設廠」免課100%半導體關稅

彭博資訊報導，美國總統川普於當地時間6日宣布，針對進口美國的半導體課徵100%關稅，但對於像蘋果這類承諾在美國建廠投資的...

又幫台積電加碼？川普：台積電擬投資2000億美元

美國總統川普6日宣布蘋果公司加碼投資美國1000億美元，他也再度提到台積電對美的投資金額，指台積電承諾投資美國2000億...

晶片公司會從台灣返美 川普：承諾美生產可被豁免關稅

美國總統川普6日宣布擬課徵進口到美國的晶片和半導體100%的關稅，指很多美國晶片公司過去都移動到其他地方生產製造，尤其是...

川普提前宣布半導體關稅：擬課徵100%稅率

美國總統川普近期宣布他預計下周宣布半導體的產業關稅，不過他6日提前表示，出口到美國的半導體將面臨約100%的關稅。

川普：半導體產品輸美課100%關稅！點名蘋果及這類企業不用付

美國總統川普表示布，將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅，但將豁免那那些將產線遷回美國的企業。他與蘋果公司執行長庫...

紐時：台積電可望避免重稅鬆一口氣 ！川普半導體關稅設豁免條件

美國總統川普6日提前宣布，將對進口半導體課徵100%關稅，但新措施將排除那些已承諾在美國投資設廠的企業。紐約時報報導，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。