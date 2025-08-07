晶片關稅宣布之際 黃仁勳再赴白宮會川普

美國總統川普周三（6日）準備宣布晶片關稅之際，再次在白宮會見了輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。兩人見面的幾個小時以後，另一位美國科技業領袖、蘋果公司（Apple）執行長庫克也現身白宮，由川普陪同，宣布蘋果將投資1,000億美元於美國國內製造。

這兩位美國大科技公司的執行長，都曾遊說川普，希望將自家產品排除在即將實施的晶片關稅之外。

川普在蘋果宣布新投資時，對記者表示，像蘋果這樣已明確承諾在美國建廠，將不會被徵收晶片關稅。

川普前一天（5日）接受CNBC訪問時說，「我們將針對半導體和晶片宣布（政策），這是一個獨立的類別，因為我們希望這些東西能在美國製造」，他接著在周三宣布，美國針將對內含半導體的進口產品課徵100%關稅。

這類關稅可能對輝達造成重大影響，輝達目前大多數晶片及相關硬體都是在台灣生產。輝達的產品被視為新興人工智慧（AI）技術的關鍵。

黃仁勳與川普上個月剛在白宮見過面，黃仁勳當月稍晚也參加了川普及美國高層政府官員舉行的AI高峰會。

就在7月兩人會面後不久，輝達宣布H20晶片將可恢復對中國大陸銷售，成為華府與北京近期貿易休戰的一部分。今年稍早，因中美貿易緊張升高，川普政府下令禁止H20晶片出口到中國大陸。