意指台積電可豁免？川普：「承諾在美設廠」免課100%半導體關稅

彭博資訊報導，美國總統川普於當地時間6日宣布，針對進口美國的半導體課徵100%關稅，但對於像蘋果這類承諾在美國建廠投資的公司則可豁免。紐約郵報報導，這項消息暗示正在亞利桑那興建大型晶圓廠且承諾增資擴廠的台積電，也可望獲得豁免。

川普6日對記者表示：「美國即將對晶片與半導體課徵非常高額的關稅，但對於像蘋果這樣的公司來說，好消息是，只要你在美國建廠，或者已經明確承諾要在美國建廠，那麼毫無疑問地，就不會被課稅。」

川普還說：「換句話說，我們會對晶片與半導體加徵大約100%的關稅。但如果你是在美國建廠，就不會被課稅。即使你還沒有開始大量生產，只要你正在建設、正在創造大量就業機會，就不會被課稅。」

目前有關台積電是否獲得豁免一事，白宮尚未發布明確訊息。

彭博資訊報導指出，川普的這項宣布對稍早宣布追加在美投資1000億美元的蘋果而言是重大勝利，蘋果投資總額預計達到6000億美元。

另一方面，台積電今年3月宣布決定對美國增加投資1000億美元，總投資金額增至1650億美元，預計在美國興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。