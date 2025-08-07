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川普喊進口半導體100％關稅…台積電美國廠豁免！盤後ADR瞬間V型反彈

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意指台積電可豁免？川普：「承諾在美設廠」免課100%半導體關稅

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晶片公司會從台灣返美 川普：承諾美生產可被豁免關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普6日宣布擬課徵進口到美國的晶片和半導體100%的關稅，指很多美國晶片公司過去都移動到其他地方生產製造，尤其是台灣；川普說，他認為很多晶片公司很快都會回到美國。

川普也表示，凡企業承諾到美國生產製造，就算還在設廠階段，也可以被豁免關稅。

川普和蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）6日在白宮宣布，蘋果計畫額外投資美國1000億美元，讓蘋果未來4年的美國投資總額達到6000億美元。

川普原擬下周公布半導體的產業關稅，不過他6日提前表示，除非企業在美國生產製造，或承諾在美國生產製造，否則美國計畫課徵非常高昂的晶片和半導體關稅；川普指出，很多公司都計畫移動到美國生產。

川普公布說，美國擬課徵100%的晶片、半導體關稅。

川普也表示，只要企業承諾到美國生產製造，未來就算仍在設廠階段、尚未產出產品，也有關稅豁免的資格；不過要是企業做出承諾，卻沒有實踐承諾，美國將恢復課徵關稅，且溯及既往、課徵先前累積的關稅。

川普指出，包括英特爾等晶片公司都移動到其他地方生產，尤其是台灣，川普認為，未來很多公司很快都會回到美國。

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