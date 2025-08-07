又幫台積電加碼？川普：台積電擬投資2000億美元

美國總統川普6日宣布蘋果公司加碼投資美國1000億美元，他也再度提到台積電對美的投資金額，指台積電承諾投資美國2000億美元。

川普日前受訪時提到說，他預計在接下來一周的時間宣布半導體的產業關稅；川普說，這是因為美國希望半導體產業能夠到美國生產製造；川普也在訪問中提及台積電在亞利桑那州設廠的投資計畫，並聲稱台積電預計投資3000億美元，遠高於台積電現行1650億美元的投資計畫。

川普6日於白宮宣布蘋果公司擴大投資美國，也列出多家承諾投資美國的企業，包括軟銀、IBM、輝達和台積電等，其中川普提到台積電時，改口稱台積電預計投資2000億美元。

川普政府上台後，台積電宣布加碼投資美國1000億美元，讓台積電對美投資總金額達到1650億美元。

這已不是川普第一次口頭幫台積電加碼，他在今年3月就曾說台積電的投資金額為2000億美元，後來又增加到3000億美元，現在又改口說是2000億美元。