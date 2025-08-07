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川普喊進口半導體100％關稅…台積電美國廠豁免！盤後ADR瞬間V型反彈

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意指台積電可豁免？川普：「承諾在美設廠」免課100%半導體關稅

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川普：半導體產品輸美課100%關稅！點名蘋果及這類企業不用付

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（左）與蘋果執行長在白宮橢圓形辦公室共同宣布一項1,000億美元新投資計畫。川普同時透露將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅。路透
美國總統川普（左）與蘋果執行長在白宮橢圓形辦公室共同宣布一項1,000億美元新投資計畫。川普同時透露將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅。路透

美國總統川普表示布，將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅，但將豁免那那些將產線遷回美國的企業。他與蘋果公司執行長庫克在橢圓形辦公室共同宣布一項1,000億美元新投資計畫時透露了這項關稅計畫。

川普對記者表示：「我們將對晶片和半導體徵收高關稅，但對於像蘋果這樣的企業來說，好消息是，如果在美國設廠，或已明確承諾在美國建廠，毫無疑問，你就不會被徵收關稅。」

川普說道，「換句話說，我們會對晶片和半導體徵收約100%的關稅。但如果你是在美國境內設廠，則毋需繳納關稅。即使尚在建廠階段、尚未投產，只要創造大量就業和所有建設行動，如果你在建設，就不會收關稅。」

這項宣布對蘋果與庫克堪稱重大勝利。此前川普關稅政策持續加碼，令蘋果標誌性的手機和電腦產品面臨生產成本大增的風險。

蘋果在美國的1,000億美元投資將包括新建製造基地，旨在將更多產能移轉美國。該公司表示，其「美國製造計畫」合作夥伴包含玻璃製造商康寧公司、應用材料公司、德州儀器等企業。

這家iPhone製造商指出，康寧將啟用肯塔基州整座工廠專門用於蘋果玻璃的生產，這將使該公司在該州的員工數量增加50%。康寧此前已是蘋果的供應商，首代iPhone玻璃便出自這家工廠。

蘋果此前已宣布未來四年內要在美國投資5,000億美元。周三的公告將使蘋果在美累計投資承諾達到6,000億美元。

據悉，原訂5,000億美元的投資計畫包括在休斯敦新建伺服器製造基地、在密西根設供應商培訓學院，以及增加既有在美供應商訂單。

此時正值川普擴大關稅攻勢，恐導致蘋果全球供應鏈成本全面上揚。川普計畫對蘋果重要生產基地的印度課徵50%關稅，其中半數於午夜生效，後續針對印度購買俄羅斯能源的第二波懲罰性關稅，預計本月稍後上路。

此外，川普也表示最快下周將針對所有含有半導體的產品祭出額外關稅。

曾出席總統就職典禮並捐款的庫克，持續為iPhone爭取關稅豁免。多數在美銷售的iPhone來自印度，而Apple Watch、iPad與MacBook等產品主要產地越南則遭課20%關稅。雖然關稅細節與豁免資格尚未公布，但川普特別點名庫克的蘋果公司作為避稅範例。

川普說：「你看，他沒有在世上任何地方進行過這種規模的投資，連接近的都沒有。他正在回歸，我的意思是，蘋果正在重返美國。」

自川普贏得2024年總統大選以來，包括蘋果在內的多家企業紛紛宣布新投資案，多位執行長造訪川普位於佛州的海湖莊園，並在川普上任後陸續前往白宮，宣布總額數千億美元的新投資。

但根據彭博先前報導，其中不少項目其實在選前就已規劃，或與過往投資趨勢相當。經濟學家也質疑，所有承諾是否都能真正落實並帶來對應的就業機會。

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