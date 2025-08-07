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高風險家暴加害人增電子監控 立委提案比照性侵嚴管

川普提前宣布輸美半導體關稅：擬課徵100%稅率

川普宣布將對半導體和晶片徵收100%關稅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國總統川普周三（6日）宣布，他將對半導體和晶片徵收100%的關稅，但會排除那些「正在美國建造」的企業。

消息出爐後，台積電ADR在美股盤後一度跌約1.5%，意法半導體跌1.29%，輝達跌0.7%，高通跌0.5%，格芯漲1.6%。

川普周三下午在橢圓形辦公室表示：「我們將對晶片和半導體設定非常高的關稅。」

「但對於像是蘋果這樣的公司來說，好消息是，如果你正在美國建造或已經承諾建造，毫無疑問，承諾在美國建造，就不會徵收。」。

川普表示：「換句話說，我們將對晶片和半導體徵收約100%的關稅。但如果你正在美國建造，將不會徵收。」

關稅 川普

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