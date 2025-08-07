川普宣布將對半導體和晶片徵收100%關稅

美國總統川普周三（6日）宣布，他將對半導體和晶片徵收100%的關稅，但會排除那些「正在美國建造」的企業。

消息出爐後，台積電ADR在美股盤後一度跌約1.5%，意法半導體跌1.29%，輝達跌0.7%，高通跌0.5%，格芯漲1.6%。

川普周三下午在橢圓形辦公室表示：「我們將對晶片和半導體設定非常高的關稅。」

「但對於像是蘋果這樣的公司來說，好消息是，如果你正在美國建造或已經承諾建造，毫無疑問，承諾在美國建造，就不會徵收。」。

川普表示：「換句話說，我們將對晶片和半導體徵收約100%的關稅。但如果你正在美國建造，將不會徵收。」