日本承諾對美國開放市場 美車恐仍賣不動

美國與日本七月達成貿易協議，其中一項包括日本承諾對美國開放市場，包括汽車與卡車。紐約時報五日指出，這讓川普總統得以宣布實現了追求數十年的目標，但專家對實際影響表示懷疑。

另據報導，川普七月底簽署的行政命令並未提及日本汽車關稅降至百分之十五一事，也沒有提到先前承諾的特別條款。

日本貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤亮五日特別訪問華府釐清此事。赤澤表示，將要求美方說明並修正相關措施，「我們只是要求一道總統命令，確認日本汽車關稅稅率為百分之十五」。紐時指出，對川普而言，日本幾乎不買美國車，美國市場卻充斥日本品牌，令他惱火。

一些貿易專家質疑這項策略的成效。汽車專家和業界資深人士就表示，日方承諾消除貿易壁壘，對提振美國車在日本的銷售可能幫助有限。

二戰以來，美國汽車從未在日本市場取得顯著市占。日本一九七○年代末期以來就沒有對進口車徵收關稅，但福特汽車在二○一六年退出日本市場，理由是看不到獲利可能，通用汽車等美國品牌二○二四年在日本的銷售占比還不到百分之一。