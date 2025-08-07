聽新聞
0:00 / 0:00

日本承諾對美國開放市場 美車恐仍賣不動

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國與日本七月達成貿易協議，其中一項包括日本承諾對美國開放市場，包括汽車與卡車。圖為美國福特卡車。路透
美國與日本七月達成貿易協議，其中一項包括日本承諾對美國開放市場，包括汽車與卡車。圖為美國福特卡車。路透

美國與日本七月達成貿易協議，其中一項包括日本承諾對美國開放市場，包括汽車與卡車。紐約時報五日指出，這讓川普總統得以宣布實現了追求數十年的目標，但專家對實際影響表示懷疑。

另據報導，川普七月底簽署的行政命令並未提及日本汽車關稅降至百分之十五一事，也沒有提到先前承諾的特別條款。

日本貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤亮五日特別訪問華府釐清此事。赤澤表示，將要求美方說明並修正相關措施，「我們只是要求一道總統命令，確認日本汽車關稅稅率為百分之十五」。紐時指出，對川普而言，日本幾乎不買美國車，美國市場卻充斥日本品牌，令他惱火。

一些貿易專家質疑這項策略的成效。汽車專家和業界資深人士就表示，日方承諾消除貿易壁壘，對提振美國車在日本的銷售可能幫助有限。

二戰以來，美國汽車從未在日本市場取得顯著市占。日本一九七○年代末期以來就沒有對進口車徵收關稅，但福特汽車在二○一六年退出日本市場，理由是看不到獲利可能，通用汽車等美國品牌二○二四年在日本的銷售占比還不到百分之一。

關稅 川普 汽車關稅 貿易談判 貿易協議

延伸閱讀

經濟已死？這國不滿遭川普狠酸 怒反擊「我們對全球貢獻大於美國」

如何挺過衝擊？巴西遭川普課50%高關稅 分析揭靠兩招穩住經濟

川普指台積電投資3000億美元 經長霸氣回：假訊息

川普新關稅奏效 美中貿易逆差銳減70％ 寫21年新低

相關新聞

印進口俄石油 美國增印度關稅至50%

英國衛報六日報導，白宮官網六日張貼美國總統川普的行政命令，宣布印度因為直接或間接進口俄羅斯石油，美國將對印度輸美商品加徵百分之廿五關稅，廿一天後生效。

川普對日本關稅恐不只15%！外媒曝日未獲1條款保障 可能被課更高稅率

美國總統川普日前和日本與歐盟達成貿易協議，對兩個地區的輸美商品課徵15%關稅，不過日經亞洲6日報導，根據美方發表官方文件...

轟川雙標 川普手下敗將：若印度不能買俄油 為何這國可以？

在去年共和黨總統初選中敗給川普的美國前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）5日抨擊，川普要脅對印度輸美貨品課徵高額...

川普出重拳 印度對等關稅升至50%

美國對等關稅7日上路前一天，印度又被美國總統川普再加25%關稅，稅率升至50%，理由一樣是印度採購俄羅斯石油。

瑞士總統赴美 拚降關稅

美國對等關稅7日上路前一天，意外遭川普課高關稅的瑞士相當緊張，瑞士總統凱勒蘇特和經濟部長帕姆蘭5日已飛往華府，尋求在關稅...

日本承諾對美國開放市場 美車恐仍賣不動

美國與日本七月達成貿易協議，其中一項包括日本承諾對美國開放市場，包括汽車與卡車。紐約時報五日指出，這讓川普總統得以宣布實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。