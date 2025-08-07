美增印度關稅至50%

英國衛報六日報導，白宮官網六日張貼美國總統川普的行政命令，宣布印度因為直接或間接進口俄羅斯石油，美國將對印度輸美商品加徵百分之廿五關稅，廿一天後生效。

印度輸美關稅 高於貿易夥伴

這讓印度輸美商品關稅來到百分之五十，高於美國幾乎所有貿易夥伴，僅次於中國大陸被課徵的百分之五十五。印度原本被川普課徵的百分之廿五關稅，將在七日生效。

川普在命令中說，有關烏克蘭局勢，已從多名高官得知俄國政府行動的更多資訊，認為俄國政府的政策持續對美國國安和外交政策構成異常威脅。川普認定，有必要對直接或間接進口俄國石油的印度，實施額外關稅。

川普先前就威脅，將鎖定繼續向俄國購買石油的國家實施「次級關稅」，例如中國和印度。

印度誤判 未能提出足夠讓步

印度上月多次傳出接近與美國達成協議，最後卻破局，川普七月底宣布對印度課徵百分之廿五關稅。路透六日引述多名印度與白宮官員說法，揭露印度曾向美方提出部分輸印商品零關稅，以及擴大採購美國能源與軍工產品。談判最終仍告破裂，原因是印度誤判美方立場，太過自信而未能提出足夠讓步，加上印度總理莫迪與美國總統川普缺乏直接溝通，最終讓印度陷入貿易危機。

路透引述印度官員指出，印方曾提議對百分之四十美國輸印商品給予零關稅待遇，並願意在限額範圍內，逐步降低美國汽車與酒類產品關稅，同時擴大採購美國能源與軍工用品。

這名官員表示：「雙方經五輪談判已解決多數分歧，讓印方更有信心能有所突破。」印方也認為，美國能接受印度對農產品與乳製品不退讓的紅線。

然而，印度對形勢的判斷逐漸失準。川普在對等關稅寬限期限八月一日前，多次公開表示與印度接近達成協議，令新德里誤判。

一名印度談判官員曾於七月中旬強調，美方無法忽視印度這個擁有十四億人口的快速成長市場，還呼籲美國取消百分之十基本關稅以及降低鋼鋁與汽車稅率。

雙方仍在談判中，美國代表團預計本月稍後造訪新德里。印度官員表示，正重新審視農業和乳製品讓步條件。在俄國石油方面，如果價格能談妥，印度可能會減少採購俄油，轉而採用美國的供應。

莫迪將訪中 印中關係解凍

路透報導，印度與美國關係面臨多年來最嚴重危機之際，印度政府消息人士六日表示，印度總理莫迪將訪問中國大陸，將是七年多來首次，顯示印中關係正在解凍。

政府消息人士告訴路透，莫迪將前往中國參加八月卅一日開幕的上海合作組織高峰會，該組織成員包括俄羅斯。

莫迪此次赴天津參加上合組織峰會，是他二○一八年六月以來首次訪問大陸。二○二○年，中印在主權爭議的喜馬拉雅山邊境發生軍事衝突後，雙邊關係急劇惡化。去年十月，莫迪與大陸國家主席習近平在俄羅斯金磚國家高峰會期間會談，促成兩國關係緩和。中印目前正逐步緩和兩國間緊張局勢。

印度政府消息人士透露，印度國家安全顧問多瓦爾正在俄國進行預定訪問，將討論印度購買俄羅斯石油問題。多瓦爾可能會討論印度與俄羅斯的國防合作，包括加快獲得俄國S400防空系統，以及俄國總統普亭可能訪問印度。未來幾周，印度外交部長蘇傑生也將訪俄。