川普出重拳 印度對等關稅升至50%

美國對等關稅7日上路前一天，印度又被美國總統川普再加25%關稅，稅率升至50%，理由一樣是印度採購俄羅斯石油。

川普7月31日公布印度輸美產品將課25%關稅，並預留伏筆，表示會施加額外懲罰，因為印度採購俄國石油。川普6日簽署行政命令，宣布印度關稅再加25%。

印度媒體報導，總理莫迪本月將訪問中國，是七年來首見，可能會晤大陸國家主席習近平。

同日印度央行決議維持基準利率不變，儘管通膨前景溫和，但關稅問題使經濟展望蒙上陰影，印度央行在連三次降息後選擇暫停寬鬆行動，維持基準的附買回利率在5.5%，貨幣政策立場為「中立」，是今年2至6月累計降息4碼後，首次按兵不動。分析師表示，現行政策利率可能標誌寬鬆循環的結束。

印度6月通膨率放緩至2.1%，寫六年多來最低水準，並預料在7月降至歷史新低，但央行仍在等待評估美國關稅對印度經濟所造成的衝擊。Fed鷹派作風與盧比近來走弱，也是央行持審慎態度原因。

路透引述多位印度與白宮官員說法，揭露印度曾向美方提出部分輸印商品0%關稅，以及擴大採購美國能源與軍工產品。然而，儘管雙方在五輪磋商後已解決大多數分歧，談判最終仍告破裂，原因是印度誤判美方立場，變得太過自信而未能提出足夠讓步，加上印度總理莫迪與川普缺乏直接溝通，最終導致印度陷入本可避開的貿易危機。