瑞士總統赴美 拚降關稅

美國對等關稅7日上路前一天，意外遭川普課高關稅的瑞士相當緊張，瑞士總統凱勒蘇特和經濟部長帕姆蘭5日已飛往華府，尋求在關稅生效前夕舉行談判，美國國務卿魯比歐將會晤凱勒蘇特。

川普7月31日公布將對瑞士輸美商品課39%關稅，美國是瑞士手表、機械和巧克力的重要市場，一旦39%稅率生效，這些瑞士產品競爭力立刻下降。瑞士產業界對政府設法尋求關稅現狀的解方表示樂見。

帕姆蘭坦承，7日前或許難以取得任何成果，「但我們將盡全力展現善意及修改我方提案」。他說，川普聚焦美國對瑞士貿易逆差，瑞士目前考慮選項包括購買美國LNG，以及由企業增加在美投資等。

另外，日本官員赤澤亮正5日表示，將要求美方修正7日生效的關稅。日本政府先前均說明，已被課關稅的品項適用減免措施，不過美國5日公布的聯邦公報並未記載。根據日本政府說法，已被課徵關稅的品項，既有關稅加總對等關稅後，稅率為15%；然而，根據美國政府的文件內容，現有稅率要再疊加15%。

日本與美國政府7月底已達成協議，美方將下調向日本課徵的汽車關稅為15%，日本也正在推動儘早調降汽車關稅。

南韓企劃財政部長具潤哲6日表示，儘管南韓和美國日前簽訂關稅協議，但兩國之間的自由貿易協議（FTA）仍然有效。另外他也表示，政府確實正就匯率政策與美國當局磋商，但並未為匯率制定具體方向。