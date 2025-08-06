再祭制裁！川普簽行政命令對印度關稅增至50% 背後原因曝光

英國衛報6日報導，白宮官網6日張貼美國總統川普的行政命令，宣布因為印度直接或間接進口俄羅斯石油，美國將對印度輸美商品加徵25%關稅，21天後生效，這將讓印度輸美商品關稅來到50%。

川普在該命令說，有關烏克蘭局勢，已從多名高官得知俄國政府行動的更多資訊；考量到這些資訊和其他事項，認為俄國政府持續對美國國安和外交政策構成異常威脅。川普也認定，有必要對直接或間接進口俄國石油的印度進口商品實施額外關稅。

川普7月30日已宣布對印度課徵25%關稅，還要外加其他懲罰措施，同月29日也說若俄國8日前不和烏克蘭達成停火協議，就將再祭出制裁等措施。