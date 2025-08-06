川普揚言升高關稅 傳印度國安顧問抵莫斯科
華府以印度對俄羅斯採購石油為由，威脅升高關稅後，印度媒體報導，印度國家安全顧問多瓦爾今天在俄羅斯首都莫斯科。
法新社報導，印度是俄羅斯石油主要買家。石油是莫斯科對烏克蘭軍事攻勢主要財源。
美國總統川普昨天表示，正考慮針對新德里向莫斯科購油一事，「大幅」調升從印度進口商品的關稅。
新德里當局雖未證實，不過「印度人報」（TheHindu）報導，多瓦爾（Ajit Doval）昨天夜裡前往莫斯科，新德里電視台（NTDV）也報導他正在俄羅斯。
多瓦爾據報訪俄，時機上正逢今天抵達莫斯科的美國特使魏科夫（Steve Witkoff）計劃會見俄羅斯領導層。
川普對俄羅斯發出8日對烏克蘭停止攻勢，否則面臨新懲罰的最後通牒。
印度外交部4日表示，美國施壓停止對俄採購石油之舉「沒有正當性而且不合理」，並強調新德里將捍衛自身利益。
新德里表示，「由於這場衝突爆發後，傳統石油供應轉向歐洲，因而開始從俄羅斯進口」。
凱投宏觀公司（Capital Economics）的夏哈（ShilanShah）表示，印度「原則上」可以「在幾乎不會對經濟造成衝擊的情況下，相對容易」找到其他供應者。
不過從政治層面上來看，這麼做會面臨挑戰。
他說：「如果被認為向川普的要求屈服，那就不妙…決策之士不願意基本上友好（而且長期）的對俄羅斯關係遭到顛覆」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言