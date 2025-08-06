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川普揚言升高關稅 傳印度國安顧問抵莫斯科

中央社／ 新德里6日綜合外電報導

華府以印度對俄羅斯採購石油為由，威脅升高關稅後，印度媒體報導，印度國家安全顧問多瓦爾今天在俄羅斯首都莫斯科。

法新社報導，印度是俄羅斯石油主要買家。石油是莫斯科對烏克蘭軍事攻勢主要財源。

美國總統川普昨天表示，正考慮針對新德里向莫斯科購油一事，「大幅」調升從印度進口商品的關稅。

新德里當局雖未證實，不過「印度人報」（TheHindu）報導，多瓦爾（Ajit Doval）昨天夜裡前往莫斯科，新德里電視台（NTDV）也報導他正在俄羅斯。

多瓦爾據報訪俄，時機上正逢今天抵達莫斯科的美國特使魏科夫（Steve Witkoff）計劃會見俄羅斯領導層。

川普對俄羅斯發出8日對烏克蘭停止攻勢，否則面臨新懲罰的最後通牒。

印度外交部4日表示，美國施壓停止對俄採購石油之舉「沒有正當性而且不合理」，並強調新德里將捍衛自身利益。

新德里表示，「由於這場衝突爆發後，傳統石油供應轉向歐洲，因而開始從俄羅斯進口」。

凱投宏觀公司（Capital Economics）的夏哈（ShilanShah）表示，印度「原則上」可以「在幾乎不會對經濟造成衝擊的情況下，相對容易」找到其他供應者。

不過從政治層面上來看，這麼做會面臨挑戰。

他說：「如果被認為向川普的要求屈服，那就不妙…決策之士不願意基本上友好（而且長期）的對俄羅斯關係遭到顛覆」。

關稅 川普

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