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韓財長：與美FTA零關稅仍有效 不受川普15%關稅影響

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓財政部長具潤哲表示，儘管川普將對南韓課15%對等關稅，但與美FTA的零關稅仍有效。歐新社
南韓財政部長具潤哲表示，儘管川普將對南韓課15%對等關稅，但與美FTA的零關稅仍有效。歐新社

南韓企劃財政部長具潤哲6日表示，儘管南韓和美國日前簽訂了關稅協議，但兩國之間的自由貿易協議（FTA）仍然有效。另外他也表示，政府確實正就匯率政策與美國當局進行磋商，但並未為匯率制定具體方向。

韓聯社報導，具潤哲是出席國會會議時做出上述發言。在南韓上周趕在8月1日大限前最後一刻與美國達成的協議中，美國將對南韓進口品課徵15%關稅，低於川普起初計劃的25%，並換到南韓對美國的3,500億美元投資。

這項協議引發外界擔憂韓美FTA的零關稅利益可能消滅，但具潤哲表示，「除了少數例外，南韓將繼續享有來自FTA的利益」，並表示未和美國簽訂FTA的國家將面臨比南韓還高的關稅。

他也駁斥在野陣營對與川普政府的協議「喪權辱國」的批評，強調政府已經避免了將面臨更高關稅負擔的「最壞情景」。

關於匯率政策，具潤哲表示，政府的立場依舊是匯率應由市場決定。

提到開放農產品市場的擔憂時，具潤哲強調，政府並未在最新一次談判中做出額外的讓步，「我們並未透過關稅談判更進一步對美國農產品開放市場，像是蔬菜水果」。

在回應有關赴美投資國內企業應獲得相關設備和設施關稅豁免的評論時，具潤哲表示，政府計劃在即將到來的談判中做出這些要求。

FTA 關稅 川普 南韓 美國 自由貿易

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