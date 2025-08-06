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中國大陸力挺巴西抗美 王毅：支持抵制濫施關稅霸凌

中央社／ 台北6日電

針對美國巴西關稅爭端，中國外長王毅今天與巴西總統首席特別顧問阿摩林通話時聲援巴西說，中方堅定支持巴方維護自身發展權益，抵制濫施關稅的霸凌行徑。他並不點名地說，把關稅當作武器打壓各國破壞世貿規則，不得人心，不可持續。

新華社報導，王毅今天是以中共中央外事工作委員會辦公室主任的名義與阿摩林（Celso Amorim）通話時，提到上述內容。阿摩林則回應，感謝中方對巴方予以堅定支持。

王毅說，中方堅定支持巴方捍衛國家主權和民族尊嚴，反對外部對巴西內政的無理干涉；堅定支持巴方維護自身發展權益，抵制濫施關稅的霸凌行徑；堅定支持巴方透過「金磚機制」鞏固全球南方團結協作，推動發展中國家聯合自強。

他不點名地表示，把關稅當作武器打壓各國，違反聯合國憲章，破壞世貿規則，不得人心，不可持續。中巴作為東西半球最大的門開發中國家，始終相互支持，密切協作，堅定維護各自「正當利益」和全球南方國家共同利益。

王毅說，中方願與巴方一道，共同落實好兩國元首達成的重要共識，深化中巴合作，豐富「中巴命運共同體」戰略內涵，以雙方合作的穩定性、互補性，「有力對沖」外部的各種不確定性。

根據報導，阿摩林說，美國對巴西加徵高額關稅，破壞正常經貿關係，干涉巴西內政，巴方堅決反對，感謝中方對巴方予以堅定支持。

阿摩林還說，巴方願與中方一道落實好兩國元首共識，深化貿易、金融等各領域合作，並願與中方推動金磚機制完善發展，加強全球南方團結自強，維護國際公平正義。

根據報導，兩人還就「烏克蘭危機」交換了看法，均指中國與巴西可推動「和平之友」小組推動停火止戰，加大斡旋，推動雙方對話談判。

美國總統川普（Donald Trump）多次公開聲援目前面臨司法控訴的巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro），日前更簽署行政命令，對巴西的銷美商品課徵50%關稅，理由是波索納洛受到「出於政治動機的迫害」。

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