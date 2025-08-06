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談判過程如災難？39%關稅生效前夕 瑞士總統6日急會晤魯比歐

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
瑞士總統凱勒蘇特（右）5月9日在日內瓦會晤美國財政部長貝森特（左）。路透
瑞士總統凱勒蘇特（右）5月9日在日內瓦會晤美國財政部長貝森特（左）。路透

美國關稅生效在即，其中對瑞士商品的稅率高達39%。路透6日報導，瑞士總統凱勒蘇特和經濟部長帕姆蘭5日已飛往華府尋求在關稅生效前夕舉行談判，美國國務院表示國務卿魯比歐6日將會晤凱勒蘇特。

前述新關稅將於美東時間7日凌晨12時1分（台灣時間7日中午12時1分）生效。凱勒蘇特6日將率領幾名官員組成的代表團，在位於華府的國務院舉行預定1小時的閉門會議，表定美東時間當天上午10時15分開始。瑞士政府婉拒評論該會議，也不願透露是否計畫與其他美國官員開會。

美國總統川普7月31日公布將對瑞士輸美商品課39%關稅，讓瑞士成為面臨最高等級稅率的國家之一，引發瑞士震驚。數個瑞士產業公會警告，這恐危及瑞士數以萬計就業人口。

美國是瑞士手錶、機械和巧克力的大宗購買國，但若39%稅率生效，這些瑞士產品將面臨比歐盟、英國和日本高出許多的關稅稅率。瑞士產業界已對瑞士政府設法尋求關稅現狀的解方表示樂見。

帕姆蘭4日已說，面對川普擬對瑞士貨品課39%高關稅，瑞士政府不排斥修改提交給華府的協議方案。帕姆蘭說，「7日前或許難以取得任何成果。但我們將盡全力展現善意及修改我方提案」。他說，川普聚焦美國對瑞士貿易逆差，瑞士目前考慮的選項包括購買美國液化天然氣（LNG）。其他潛在選項是由企業增加在美投資。

英國金融時報日前引述若干知情人士報導，兼任財長的凱勒蘇特7月31日晚間曾與川普通話，但過程是「災難」；瑞士原本準備接受10%基準關稅，川普在該通話第一分鐘就表明10%不夠，「他唯一關注的是瑞士從美國偷錢」。

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