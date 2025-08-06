川普調高稅率 加拿大總理：美加逾85%貿易免關稅

美國總統川普（Donald Trump）日前調高部分加拿大商品的關稅後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天說，超過85%的美加雙邊貿易仍維持免關稅。

卡尼曾說，對川普上週決定將個別加拿大進口商品的關稅，從25%提高到35%感到失望，此項措施自8月1日生效。

但卡尼強調，川普決定保留所有符合美墨加貿易協定（USMCA）商品的豁免是非常重要的。這項協定在川普第1任期內簽訂，並受到他的讚許。

卡尼在加拿大西岸卑詩省（British Columbia）表示，加拿大目前面臨的美國平均關稅稅率是所有國家中最低之一。

他說：「超過85%的美加貿易繼續雙向免稅。」

川普為提高對加拿大商品徵收關稅辯護時說，加拿大未能有效阻止芬太尼跨境流入美國；芬太尼助長美國重大的類鴉片（opioid）藥品危機。

卡尼指出，與其他來源相比，自加拿大流入美國的芬太尼「幾乎可忽略」。

根據美國資料，2022至2024年間，在美加交界查獲的芬太尼占全部查獲量不到0.1%。

卡尼告訴媒體，自上週宣布關稅措施以來，他尚未與川普談過話。

他說：「我們會在合適的時候來談。」並表達希望雙方談判代表仍能朝全面雙邊協議邁進。