說一套做一套？日本主張美國版本與協議不同 將要求修正對等關稅

日本官員赤澤亮正今晚表示，將要求美方修正將在本月7日生效的關稅。日本政府先前均說明，已被課關稅的品項適用減免措施，不過美國今天公布的聯邦公報並未記載此事。

「日本經濟新聞」報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正負責代表日本政府與美方協商關稅，他今天起訪問美國，並在華盛頓郊外的機場回應媒體提問時，宣布上述事宜。

根據日本政府的說法，已被課徵關稅的品項，既有關稅加總對等關稅後，稅率為15%；然而，根據美國政府的文件內容，現有稅率要再疊加15%。

赤澤亮正說明，「這與談妥協議之際，以及談妥前後，從美方官員聽到的內容不同」。他強調這次訪美，「是要求說明原委，以及實踐先前達成的協議內容」。

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，日本於關稅談判中，談妥的對美投資最多5500億美元，「是能依照我們意願投資的資金」，同時也形容這筆資金，「猶如棒球選手的簽約獎金」。

赤澤亮正就此表示，「對於日本企業與日本經濟等沒有好處的話，就無法合作」，他認為在美國建立供應鏈的過程中，「（川普）總統的想法會被強烈反映」。

日本與美國政府7月底已達成協議，美方將下調向日本課徵的汽車關稅為15%，日本正在推動儘早調降汽車關稅。

赤澤亮正說明，英國與美國達成貿易協議後，距離實際下調汽車關稅也耗費一些時間，呼籲外界理解。