如何挺過衝擊？巴西遭川普課50%高關稅 分析揭靠兩招穩住經濟

美國總統川普對巴西進口商品祭出高達50%的關稅，但對這個拉丁美洲最大經濟體的衝擊可能相對有限，主因是許多巴西出口商品獲得豁免，加上巴西與中國日益緊密的貿易關係，提供了穩定的緩衝。

根據川普的行政命令，包括飛機、能源與橙汁在內的多項商品獲得關稅豁免。預估受新關稅影響的僅為巴西對美出口總值中的36%不到。被課稅的商品如牛肉和咖啡，多屬大宗商品，經濟學家認為這些品項可轉往其他市場銷售，僅需承擔小幅折價。

XP投資公司經濟學家Luiza Pinese將今年關稅對巴西GDP的預期衝擊幅度下修為0.15個百分點。高盛也維持巴西今年經濟成長2.3%的預測，並指出政府預計將針對受影響產業推出援助措施，以進一步緩和衝擊。

另一方面，巴西與中國大陸的貿易關係呈現強勁增長。過去十年，巴西對中國的出口總值翻倍，目前占總出口額的28%，遠高於美國的12%。

儘管巴西總統魯拉曾批評川普的關稅威脅是敲詐勒索，但他對貿易談判表達開放態度。