快訊

客人變傻子？日本仙台牛舌800日圓「竟是賣豬舌」 網曝攤商宰客暗黑手法

AI新時代／搶挖聲音金礦！語音辨識掀百億商機爭奪戰

把爸爸媽媽還來！日本「原爆詩人」的血淚控訴

如何挺過衝擊？巴西遭川普課50%高關稅 分析揭靠兩招穩住經濟

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴西聖多斯港。路透
巴西聖多斯港。路透

美國總統川普巴西進口商品祭出高達50%的關稅，但對這個拉丁美洲最大經濟體的衝擊可能相對有限，主因是許多巴西出口商品獲得豁免，加上巴西與中國日益緊密的貿易關係，提供了穩定的緩衝。

根據川普的行政命令，包括飛機、能源與橙汁在內的多項商品獲得關稅豁免。預估受新關稅影響的僅為巴西對美出口總值中的36%不到。被課稅的商品如牛肉和咖啡，多屬大宗商品，經濟學家認為這些品項可轉往其他市場銷售，僅需承擔小幅折價。

XP投資公司經濟學家Luiza Pinese將今年關稅對巴西GDP的預期衝擊幅度下修為0.15個百分點。高盛也維持巴西今年經濟成長2.3%的預測，並指出政府預計將針對受影響產業推出援助措施，以進一步緩和衝擊。

另一方面，巴西與中國大陸的貿易關係呈現強勁增長。過去十年，巴西對中國的出口總值翻倍，目前占總出口額的28%，遠高於美國的12%。

儘管巴西總統魯拉曾批評川普的關稅威脅是敲詐勒索，但他對貿易談判表達開放態度。

關稅 川普 巴西 美國 魯拉 咖啡

延伸閱讀

川普指台積電投資3000億美元 經長霸氣回：假訊息

川普新關稅奏效 美中貿易逆差銳減70％ 寫21年新低

歐巴馬官員涉編造通俄情資 司法部長下令大陪審團調查

川普和民主黨 把德州和加州變成權力之爭代理人

相關新聞

川普對日本關稅恐不只15%！外媒曝日未獲1條款保障 可能被課更高稅率

美國總統川普日前和日本與歐盟達成貿易協議，對兩個地區的輸美商品課徵15%關稅，不過日經亞洲6日報導，根據美方發表官方文件...

如何挺過衝擊？巴西遭川普課50%高關稅 分析揭靠兩招穩住經濟

美國總統川普對巴西進口商品祭出高達50%的關稅，但對這個拉丁美洲最大經濟體的衝擊可能相對有限，主因是許多巴西出口商品獲得...

美印關稅談判破局內幕曝光！外媒：印度犯了3大錯 斷送談成協議機會

路透6日引述多位印度與白宮官員說法，揭露印度曾向美方提出部分輸印商品0%關稅，以及擴大採購美國能源與軍工產品。然而，儘管...

川普新關稅奏效 美中貿易逆差銳減70％ 寫21年新低

美國6月消費者商品進口大幅下降，商品貿易逆差減少10.8%，降至2023年9月以來最低，對中國貿易逆差也創下21年來新低...

那是我們的錢！川普將日本投資美國5500億美元比做棒球選手「簽約金」

美國總統川普5日接受CNBC電話採訪時，將日本對美國的5500億美元投資比作「棒球選手會拿到的簽約金」，接著表示：「那是...

彭博：長榮陽明等亞洲貨櫃航商獲利恐下滑 因關稅拉貨潮消退

彭博資訊報導，亞洲的貨櫃航運業者獲利可能已見高峰，因為關稅帶動原本在第3季傳統旺季才會出現的強勁需求提前在第2季釋出，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。