美印關稅談判破局內幕曝光！外媒：印度犯了3大錯 斷送談成協議機會

路透6日引述多位印度與白宮官員說法，揭露印度曾向美方提出部分輸印商品0%關稅，以及擴大採購美國能源與軍工產品。然而，儘管雙方在5輪磋商後已解決大多數分歧，談判最終仍告破裂，原因是印度誤判美方立場，變得太過自信而未能提出足夠讓步，加上印度總理莫迪與美國總統川普缺乏直接溝通，最終印度陷入本可避免的貿易危機。

路透引述印度官員指出，印方當時提議對約40%美國輸印商品給予0%關稅待遇，並願意在限額範圍內，逐步降低對美國汽車與酒類產品的關稅，同時擴大採購美國能源與軍工用品。

這名官員表示：「雙方經過5輪談判已解決多數分歧，讓印方更有信心能有所突破。」印方也認為，美國能接受其在農產品與乳製品議題上難以讓步的立場。

然而，印度對形勢的判斷逐漸偏離。川普在原訂對等關稅期限8月1日前，多次公開表示與印度接近達成協議，令新德里誤判，反而強化印度在農產品與乳製品的堅持。一名印度談判官員曾於7月中旬強調，美方無法忽視印度這個擁有14億人口、快速成長的市場，並呼籲美國取消10%全面基本關稅，以及降低鋼鋁與汽車稅率。

但美國很快與日本、歐盟等國達成協議，印度因此下調預期，希望以較少讓步換取類似15%稅率的待遇。然而，白宮並不買單。一名熟悉談判的華府人士指出：「川普想要的是能登上頭條的協議消息，包括擴大市場開放、投資與大量採購。」

一位印度官員也坦承，當時新德里無法開出與越南、印尼、南韓等國相當的條件。

一名白宮官員則表示，儘管印美在諸多領域取得進展，「我們始終無法滿意任何提案，美印從未達成真正意義上、我們原先期望的完整協議。」這正是印度誤判的結果。

前美國貿易代表、現為美印磋商遊說者的林斯科特（Mark Linscott）指出，雙方一度幾乎達成協議，關鍵在於缺乏川普與莫迪的直接溝通。不過白宮官員否認這項說法，強調其他協議未必依賴領袖通話促成。

一名參與談判的印度官員透露，莫迪擔心若與川普通話，會被單方面施壓，因此未打出這通關鍵電話。另有三名官員指出，川普屢次提出調停印巴衝突，也讓莫迪遲疑不決。其中一名印度官員直言：「川普關於巴基斯坦的言論結果不太好。理想情況下，印度應該認可美方角色，同時表明最終決定權在印度手上。」

另一位印度高層官員更將談判破局歸咎於內部誤判：「美國與越南、印尼、日本與歐盟都談成更好的協議，我們現在缺乏相應的外交支援，導致掉入原可避免的危機。」