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那是我們的錢！川普將日本投資美國5500億美元比做棒球選手「簽約金」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在白宮簽署行政命令，成立專案小組監督2028年洛杉磯奧運會籌備作業後，回答記者提問。歐新社
美國總統川普5日在白宮簽署行政命令，成立專案小組監督2028年洛杉磯奧運會籌備作業後，回答記者提問。歐新社

美國總統川普5日接受CNBC電話採訪時，將日本對美國的5500億美元投資比作「棒球選手會拿到的簽約金」，接著表示：「那是我們的錢，我們可以用來投資的錢。」

美國與日本7月達成貿易協議，川普將對日關稅從25%降至15%，日本則承諾將在美國投資5500億美元（折合新台幣約16.6兆元）。NHK報導，川普在8月1日對等關稅生效前簽署行政命令，7日起對日本商品實施15%的基準進口關稅。

川普在電訪中同時提到，歐盟承諾投資的6000億美元「沒有償還的問題」。他說：「他們給了我們6000億美元，我們可以投資在任何我們想投資的地方。」

川普還表示，如果歐盟未能履行承諾的投資，可能會面臨更高的關稅。

另根據報導，川普簽署的行政命令並未提及針對日本汽車另行徵收15%進口關稅一事。日本的貿易談判代表、日本經濟再生大臣赤澤亮正在訪問華府以釐清此事。

赤澤表示：「我們只是要求一道總統命令，確認日本汽車的關稅稅率為15%。這不是一場複雜的談判，也不是一種策略。我們只是希望確保雙方都在執行一項對日本和美國都有利的協議。」

關稅 川普

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