川普又要宣布新關稅？預定明天清晨4點30分宣布消息

根據白宮公布的官方行程，美國總統川普預定將在美東時間周三（6日）16時30分（台灣時間周四清晨4點30分）於橢圓形辦公室宣布消息。

白宮沒有進一步說明川普將進行哪方面的宣布。

目前外界正等待川普可能宣布的一連串關稅消息，他除了威脅對印度「大幅加稅」並在24小時內公布外，周二也透露美國「非常接近」與中國達成協議來延長雙方的貿易休戰。

另外，川普也表示會在接下來一周左右的時間宣布對特定產業加徵關稅，包括對半導體和晶片產業的關稅。他也透露對藥品的關稅可能會拉高至250%。