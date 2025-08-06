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川普又要宣布新關稅？預定明天清晨4點30分宣布消息
根據白宮公布的官方行程，美國總統川普預定將在美東時間周三（6日）16時30分（台灣時間周四清晨4點30分）於橢圓形辦公室宣布消息。
白宮沒有進一步說明川普將進行哪方面的宣布。
目前外界正等待川普可能宣布的一連串關稅消息，他除了威脅對印度「大幅加稅」並在24小時內公布外，周二也透露美國「非常接近」與中國達成協議來延長雙方的貿易休戰。
另外，川普也表示會在接下來一周左右的時間宣布對特定產業加徵關稅，包括對半導體和晶片產業的關稅。他也透露對藥品的關稅可能會拉高至250%。
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