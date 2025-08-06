川普對日本關稅恐不只15%！外媒曝日未獲1條款保障 可能被課更高稅率

美國總統川普日前和日本與歐盟達成貿易協議，對兩個地區的輸美商品課徵15%關稅，不過日經亞洲6日報導，根據美方發表官方文件，日本並不適用歐盟享有的「對等關稅封頂條款」保障，也就是說部分日本輸美商品的實際稅率恐怕超過15%，這引發日方關切。日本經濟再生大臣赤澤亮正5日起赴華府，預計停留至8日，要求美方說明並修正相關措施。

川普7月31日簽發行政命令，8月5日以文件形式刊登在聯邦公報（Federal Register），且將在8月6日正式發表。

根據日本政府，美方7月22日曾承諾日本商品可適用一項特別條款：若商品現行關稅低於15%，最終徵收稅率則為15%；若商品關稅已高於15%以上，則不再上調。

舉例來說，現行服飾商品關稅為4%，若適用特別條款，最終稅率將封頂於15%；但若非適用對象，則需在原有稅率上再加15%，換句話說，日本輸美服飾總關稅稅率為19%。

報導指出，根據刊登在聯邦公報的行政命令附件一，僅列出歐盟為該特別條款適用對象；美國海關暨邊境保護局4日發給進口商的通知也做出類似說明。

日方談判代表赤澤亮正5日起赴華府，預計停留至8日，要求美方說明並修正相關措施。赤澤5日出席參議院預算委員會會議則擔保日方可享有和歐盟同樣待遇，稱「不必擔心」。