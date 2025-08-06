川普：若美中沒達成貿易協議 就不會和習近平會面

外界關注川習會何時登場，美國總統川普今天表示，若美中達成貿易協議，他很可能會在年底前和中國國家主席習近平會面，若雙方沒有達成協議，他就不會和習近平會面。川普也說，雙方非常接近達成協議。

川普（Donald Trump）接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box電話專訪，被問及川習會議題時表示，習近平要求和他會面，如果美中達成協議，他很可能會在今年年底前和習近平會面。「如果我們沒有達成協議，就不會有會面」。

他說，如果雙方不會達成協議，「見面有什麼意義？」但他也強調，美中現在非常接近達成協議，「我們和中國處得很好」。

路透社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週表示，他認為美中之間具備達成協議的條件。在此之前，美中官員7月底在瑞典舉行第3輪貿易談判，試圖解決經濟爭端，目標是延長5月中旬達成的關稅休戰協議。

美國和中國5月曾在日內瓦舉行會談達成協議，雙方大幅降低高額關稅，為期90天，貿易戰休兵將於8月12日到期。

美中雙方先前已在5月和6月達成初步協議，試圖終結關稅報復行動及中國稀土礦產出口中斷。而隨著8月12日期限將至，中國需與美國達成一項持久的關稅協議。