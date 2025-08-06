川普：一周內宣布半導體關稅

美國總統川普在美東時間五日上午接受美媒CNBC「財經論談」（Squawk Box）節目現場連線訪問，表示預計未來一周內宣布輸美半導體和晶片關稅，並再度提到台積電在亞利桑那州設廠和在美投資三千億美元計畫。

川普說，推出半導體關稅旨在讓該類產品在美國製造。川普也提到輸美藥品關稅，表示美國將逐步調高該項關稅，一開始稅率將較低，但是在一年後或至多一年半後將增加到百分之一百五十，其後再增至百分之二百五十，「因為我們希望在我國製造藥品」。

川普說，他的作法和前總統拜登的「晶片法」不同，批評該法將大量資金給予「錢多到不知道怎麼花的公司」。川普一月回任後，台積電已宣布加碼投資美國一千億美元，讓台積電對美投資總金額達到一千六百五十億美元。

被問到何時可能舉行「川習會」時，川普說，只要美中達成貿易協議，他很可能在年底前與中國大陸國家主席習近平見面，但是若美中沒成功達成協議，雙方就不會見面，「若沒達成協議，見面有何意義？」川普也說，認為美中很接近達成貿易協議，美中互動良好，他也與習的關係也非常好，除了在新冠疫情期間。

川普並重申，他沒像部分媒體報導所說要求與習近平見面，是習主動邀請見面，川普還抱怨前往中國的飛機航程太久，長達十九小時。

川普也再度對印度購買俄羅斯石油表達不滿，並說可能在未來廿四小時大幅上調對印度輸美產品的關稅，因為印度持續購買俄國石油，指稱若印度要支持俄國的戰爭機器，「我不會開心」。他也說，能源價格下降將施壓俄羅斯總統普亭停止對烏克蘭的戰爭，「若能源價格降得夠低，普亭將停止殺人」。

川普五日並說，若歐盟未按照先前宣布的美歐貿易協議內容，在美國投資六千億美元，歐盟輸美商品將面臨百分之卅五關稅。

川普說，因為歐盟「支付」六千億美元，美國將歐盟商品的關稅從原先宣布的百分之卅降到百分之十五，「他們給我們六千億美元，我們可用來投資任何我們想要的東西」。

川普也談到聯準會主席繼任人選，他說，財長貝森特想繼續留任現職，不想接替現任聯準會主席鮑爾，因此將從候選名單排除。川普正考慮四名人選，包括前聯準會理事華許、國家經濟委員會主任哈塞特等，但他也說自己不會在短期內作出決定。他還說，或許不會尋求連任總統。依照美國憲法規定，川普不得再連任。