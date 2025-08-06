川普：台積要投資3,000億美元 半導體關稅一周內公布

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普5日接受CNBC專訪時說，可能會在未來一周公布半導體與晶片關稅，他還提到台積電（2330）在亞利桑那州投資3,000億美元，打造全球最大晶片廠。他也將公布藥品關稅，最初稅率不高，但最終會調到250%。他並再度揚言要大幅提高印度關稅。

川普5日接受CNBC專訪表示，大約在未來一周內宣布半導體和晶片關稅，要讓晶片在美國生產。如今晶片也正在美國生產，台積電在亞利桑那州投資3,000億美元，打造全球最大晶片廠。

圖／經濟日報提供
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藥品關稅也將在未來一周出爐，川普說，初始稅率不高，但一年後、最多一年半後將升至150%，最後來到250%，以便讓藥品在美國生產。川普此前已開徵產業關稅，對汽車、汽車零件和鋼鋁銅等徵稅。

川普也談到聯準會（Fed）主席繼任人選，他說，財長貝森特想繼續留任現職，不想接替鮑爾之職，因此將從候選名單排除。

川普正考慮四名人選，包括前Fed理事華許、國家經濟委員會主任哈塞特等，但他也說自己不會在短期內作出決定。

他還說，自己或許不會尋求連任總統。

對於中國大陸，川普說，中國國家主席習近平籲請會面，要是美中敲定貿易協定，他將在今年底前會晤習近平，相信兩國能達成極佳協議。

至於印度關稅問題，川普表示，由於印度繼續購買俄國原油，會在未來24小時將印度商品關稅稅率，從現行25%大幅提高。他批評印度資助俄國戰爭機器，讓他很不開心。

關稅 川普

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