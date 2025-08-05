川普稱台積電將赴美投資3000億美元 設全球最大晶圓廠

美國總統川普今天告訴CNBC，他最快將於下週公布關於半導體與晶片的新關稅。他還聲稱，台積電將投資3000億美元（約新台幣8.97兆元）在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠。

川普（Donald Trump）接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box專訪時表示：「我們即將就半導體和晶片發布公告，這是一個個別的類別，因為我們希望這些產品在美國製造。」

川普稱這項公告將在「未來一週左右內」公布。他並未透露這項計畫的其他細節。

他還聲稱：「我們有全世界最大的（企業），你知道的來自台灣，將在亞利桑那投資3000億美元，興建全球最大的晶片與半導體廠。」