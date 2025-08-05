川普稱台積電將赴美投資3000億美元 設全球最大晶圓廠
美國總統川普今天告訴CNBC，他最快將於下週公布關於半導體與晶片的新關稅。他還聲稱，台積電將投資3000億美元（約新台幣8.97兆元）在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠。
川普（Donald Trump）接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box專訪時表示：「我們即將就半導體和晶片發布公告，這是一個個別的類別，因為我們希望這些產品在美國製造。」
川普稱這項公告將在「未來一週左右內」公布。他並未透露這項計畫的其他細節。
他還聲稱：「我們有全世界最大的（企業），你知道的來自台灣，將在亞利桑那投資3000億美元，興建全球最大的晶片與半導體廠。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言