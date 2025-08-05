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川普揚言大幅提高對印度關稅 進口藥品稅率將達250%

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，由於印度購買俄羅斯石油，他考慮在未來24小時內大幅提高對印度商品的關稅。川普並提到，對進口藥品的關稅可能會從較低的稅率逐步提高至250%。

法新社報導，川普（Donald Trump）接受美國財經媒體CNBC採訪時指出：「印度並不是一個好的貿易夥伴，因為他們跟我們做很多生意，但我們卻沒有跟他們做買賣。」

川普提及：「所以我們（對印度）設定了25%的關稅，但我認為自己會在未來24小時內大幅提高（關稅），因為他們正購買俄羅斯石油。」

此外，川普還告訴CNBC：「我們將先對藥品課徵一個較少的初始關稅，但在一年、一年半內，稅率最高會調升至150%，然後再調到250%，因為我們希望藥品能在我國生產。」

關稅 川普

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