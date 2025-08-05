川普阿拉斯加液化天然氣計畫 日韓不買單、專家也看衰

金融時報報導，美國總統川普試圖藉由關稅談判，啟動阿拉斯加天然氣管線計畫。然而，日本和南韓都拒絕將相關承諾納入貿易協議，台灣和泰國則已簽定採購阿拉斯加天然氣意向書。

阿拉斯加天然氣計畫包含一條貫穿該州的800英里管道，成本超過600億美元。華府認為，連接阿拉斯加北部氣田與南部尼基斯基港的管線，可加速向太平洋盟友供氣。美方將該計畫與關稅協商綁定，施壓日韓支持。

華府能源顧問Rapidan Energy稱該計畫為「政治凌駕商業邏輯」的投機性投資。報導也說，目前尚未有任何亞洲企業投資該項目股票，即便是不具法律約束力的天然氣購買意向書，日、韓也尚未簽署。

全球最大液化天然氣採購方JERA的低碳燃料主管津輕說，由於想給川普「一點甜頭」，日本官員要求該能源集團以「公平、合理的方式」考慮該計畫，「日本政府一般不會這樣說」。該計畫將運輸至日本的時間縮短為8天，而自墨西哥灣運輸則需35天；但仍需「詳細資料」才能「簽署長期供應合約」。

1名直接參與美日貿易談判的人士說，白宮僅說「美日正探索1項新的阿拉斯加液化天然氣承購協議」，與川普吹噓的每日將「合資經營」相去甚遠。日本官員說已同意「審查阿拉斯加液化天然氣計畫」。

1名不願透露姓名的南韓官員說，首爾對「該項目經濟可行性抱持極大疑慮」，特別是管道建設。首爾同意未來4年投資千億美元至美國液化天然氣項目，隨後澄清並未承諾阿拉斯加計畫，「美國沒有提供我們需要的成本資訊」，還補充若美國未施壓，南韓「絕不」考慮投資該項目。

阿拉斯加州州長鄧利維日前訪問台北，台灣中油於3月簽署不具約束力的意向書，每年自該項目購買600萬噸天然氣，泰國國營石油天然氣公司PTT也於6月簽署採購200萬噸天然氣意向書，鄧利維否認川普以關稅威脅盟友加入。

Rapidan Energy稱，該項目第二階段就耗資600億美元，為10年前預測的330億美元兩倍，這還不包括第一階段800英里管道成本，先前評估為108億美元，計畫存在超支與環保法規挑戰。