快訊

台灣科技大廠「內鬼案」層出不窮 台積電不止一次

美「232條款」關稅箭在弦上！恐衝擊台廠近兩成營收 五大慘業出爐

念金變念經！少林寺新方丈上任三把火 福利驟減爆僧人離職潮

川普阿拉斯加液化天然氣計畫 日韓不買單、專家也看衰

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國駐曼谷大使館一等秘書謝依（左起）、阿拉斯加天然氣管線開發公司創投經理季辛吉、能源與基礎設施資產公司Glenfarne創辦人兼執行長杜華爾、美國駐泰國大使葛德克、Glenfarne阿拉斯加液化天然氣總裁普萊斯蒂齊及泰國能源部常務秘書帕薩特，六月底簽署阿拉斯加液化天然氣計畫合作協議。美聯社
美國駐曼谷大使館一等秘書謝依（左起）、阿拉斯加天然氣管線開發公司創投經理季辛吉、能源與基礎設施資產公司Glenfarne創辦人兼執行長杜華爾、美國駐泰國大使葛德克、Glenfarne阿拉斯加液化天然氣總裁普萊斯蒂齊及泰國能源部常務秘書帕薩特，六月底簽署阿拉斯加液化天然氣計畫合作協議。美聯社

金融時報報導，美國總統川普試圖藉由關稅談判，啟動阿拉斯加天然氣管線計畫。然而，日本和南韓都拒絕將相關承諾納入貿易協議，台灣和泰國則已簽定採購阿拉斯加天然氣意向書。

阿拉斯加天然氣計畫包含一條貫穿該州的800英里管道，成本超過600億美元。華府認為，連接阿拉斯加北部氣田與南部尼基斯基港的管線，可加速向太平洋盟友供氣。美方將該計畫與關稅協商綁定，施壓日韓支持。

華府能源顧問Rapidan Energy稱該計畫為「政治凌駕商業邏輯」的投機性投資。報導也說，目前尚未有任何亞洲企業投資該項目股票，即便是不具法律約束力的天然氣購買意向書，日、韓也尚未簽署。

全球最大液化天然氣採購方JERA的低碳燃料主管津輕說，由於想給川普「一點甜頭」，日本官員要求該能源集團以「公平、合理的方式」考慮該計畫，「日本政府一般不會這樣說」。該計畫將運輸至日本的時間縮短為8天，而自墨西哥灣運輸則需35天；但仍需「詳細資料」才能「簽署長期供應合約」。

1名直接參與美日貿易談判的人士說，白宮僅說「美日正探索1項新的阿拉斯加液化天然氣承購協議」，與川普吹噓的每日將「合資經營」相去甚遠。日本官員說已同意「審查阿拉斯加液化天然氣計畫」。

1名不願透露姓名的南韓官員說，首爾對「該項目經濟可行性抱持極大疑慮」，特別是管道建設。首爾同意未來4年投資千億美元至美國液化天然氣項目，隨後澄清並未承諾阿拉斯加計畫，「美國沒有提供我們需要的成本資訊」，還補充若美國未施壓，南韓「絕不」考慮投資該項目。

阿拉斯加州州長鄧利維日前訪問台北，台灣中油於3月簽署不具約束力的意向書，每年自該項目購買600萬噸天然氣，泰國國營石油天然氣公司PTT也於6月簽署採購200萬噸天然氣意向書，鄧利維否認川普以關稅威脅盟友加入。

Rapidan Energy稱，該項目第二階段就耗資600億美元，為10年前預測的330億美元兩倍，這還不包括第一階段800英里管道成本，先前評估為108億美元，計畫存在超支與環保法規挑戰。

關稅 川普

延伸閱讀

川普對半導體等關稅放話 台指期夜盤「紅翻黑」

川普揚言對印度加關稅 克宮曝內幕：施加非法貿易壓力

川普前官員曝關稅超過15%成新常態 緊密友人要符合美國利益

川普、普丁索求不同 從麻吉變死對頭

相關新聞

半導體關稅何時宣布？川普揭可能時間點 再提台積電計畫投資3千億美元

美國總統川普5日表示，他預計在一周左右的時間宣布半導體關稅；他也再度提到台積電計畫投資美國，並聲稱台積電預計投資美國30...

不滿印度購買俄國石油 川普：擬24小時內大漲關稅

美國總統川普5日對印度購買俄羅斯石油表達不滿，聲稱他將在24小時之內大幅提高課徵印度的對等關稅，指如果印度要支持俄國的戰...

受美媒訪問...川普親曝若美中達成協議 年底前可能舉行「川習會」

美國總統川普在美東時間5日上午接受美媒CNBC「財經論談」（Squawk Box）節目現場訪問，重申不是他尋求和中國大陸...

比許多國家還高...瑞士總統、經長5日將訪美 尋求降低39%關稅稅率

彭博資訊5日報導，瑞士總統凱勒蘇特和經濟部長帕姆蘭5日將飛往美國，將提出更具吸引力的貿易提案，以期華府調降對瑞士輸美商品...

川普天然氣野心碰壁？傳中油擬買600萬公噸 日韓卻不願採購

中油據傳將向美國阿拉斯加州採購600萬公噸天然氣，是台灣史上最大天然氣採購案，引發關注。不過，英國金融時報（FT）報導，...

川普曝未來一周將公布晶片關稅 財長貝森特不會接掌Fed

美國總統川普說，可能會在未來一周公布半導體與晶片關稅，並示意財長貝森特將續任現職，排除在聯準會（Fed）主席的接棒名單之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。