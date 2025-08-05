不滿印度購買俄國石油 川普：擬24小時內大漲關稅
美國總統川普5日對印度購買俄羅斯石油表達不滿，聲稱他將在24小時之內大幅提高課徵印度的對等關稅，指如果印度要支持俄國的戰爭機器，「我不會開心」。
此外，川普也表示，只要美中達成貿易協議，他很有可能在年底之前與中國國家主席習近平見面。
川普5日與CNBC電話連線，川普再度表達對印度的不滿。川普指出，印度對美國來說並不是好的貿易夥伴，認為印度是世界上關稅最高的國家之一。
川普表示，正因為印度的高關稅，美印兩國沒有做很多生意，這也是為什麼對等關稅落在25%；不過，川普表示，他預計在接下來的24小時之內加碼印度的對等關稅，因為他們持續向俄國購買石油。
川普表示，如果印度持續購買俄國石油來支持俄國的戰爭機器，他不會開心。
川普說，印度已表明願意給予美國零關稅，並向美國開放市場，但他認為這還不夠，因為印度仍向俄國購買石油。
另外，川普表示，只要美中達成貿易協議，他很有可能在年底之前與習近平見面，但他也說，如果美中沒有成功達成協議，雙方就不會見面，「如果沒有達成協議，那見面的意義是什麼？」
不過，川普說，他認為美中之間很接近達成貿易協議，並稱美國與中國互動良好，他也與習近平有非常好的關係。
川普並澄清說，他沒有要求與習近平見面，是習近平主動邀請見面；他抱怨說，去中國的飛機太久了，長達19個小時，他不像媒體所說的，那麼想去中國。
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