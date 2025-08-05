川普曝未來一周將公布晶片關稅 財長貝森特不會接掌Fed

美國總統川普說，可能會在未來一周公布半導體與晶片關稅，並示意財長貝森特將續任現職，排除在聯準會（Fed）主席的接棒名單之外，且說自己或許不會尋求連任總統。

川普5日接受CNBC專訪表示，大約將在未來一周內宣布半導體和晶片關稅，要讓晶片在美國生產。如今晶片也正在美國生產，台灣在亞利桑那州投資3,000億美元，打造全球最大晶片廠。

藥品關稅也將在未來一周出爐，初始稅率不高，但一年後、最多一年半後，將升至150%、接著來到250%，以便讓藥品在美國生產。川普此前已開徵產業關稅，對汽車、汽車零件、鋼鋁徵稅。

關於聯準會（Fed）主席繼任人選，川普說財長貝森特想繼續留任，不想接替Fed主席鮑爾之職，因此將從候選名單排除。川普正考慮四名人選，包括前Fed理事華許、國家經濟委員會主任哈塞特等，但警告不會在短期內作出決定。

川普說，由於印度繼續購買俄國原油，會在未來24小時將印度商品的關稅稅率，從現行的25%大幅提高。他批評印度資助俄國戰爭機器，這麼做讓他不開心。他同時指出不擔心油價，認為能源價格降低，能施壓俄國總統普丁停止烏克蘭戰爭。

對於中國大陸，他說，中國國家主席習近平籲請會面，要是美中敲定貿易協定，他將在今年底前會晤習近平，相信兩國能達成極佳協議。