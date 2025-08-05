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比許多國家還高...瑞士總統、經長5日將訪美 尋求降低39%關稅稅率

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
瑞士總統凱勒蘇特（右）5月9日在美中日內瓦貿易談判前夕，會晤美國財政部長貝森特（左）。路透
瑞士總統凱勒蘇特（右）5月9日在美中日內瓦貿易談判前夕，會晤美國財政部長貝森特（左）。路透

彭博資訊5日報導，瑞士總統凱勒蘇特和經濟部長帕姆蘭5日將飛往美國，將提出更具吸引力的貿易提案，以期華府調降對瑞士輸美商品的39%關稅

瑞士政府聲明，總統和經長這次訪美旨在「促成短時間內與美國當局會面並舉行會談」。該聲明並未說明凱勒蘇特、帕姆蘭此行是否將見到美國總統川普

川普7月31日已公布對瑞士課39%關稅，8月7日生效，稅率比許多國家還高。瑞士政府4日召開緊急會議商討下一步動作。瑞士已表示準備好提出考量到美方關切的新提案，目前暫時排除對美採取反制措施。

關稅 川普

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