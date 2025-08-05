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半導體關稅何時宣布？川普揭可能時間點 再提台積電計畫投資3千億美元
美國總統川普5日表示，他預計在一周左右的時間宣布半導體關稅；他也再度提到台積電計畫投資美國，並聲稱台積電預計投資美國3000億美元。
川普政府上台後，台積電宣布加碼投資美國1000億美元，讓台積電對美投資總金額達到1650億美元。
川普5日與CNBC電話連線表示，他預計在接下來一周左右的時間宣布半導體的產業關稅；這是因為美國希望半導體產業能夠到美國生產製造。
川普也再次提到台積電在亞利桑那州設廠的投資計畫，並聲稱台積電預計投資3000億美元。
此外，川普也提到藥品關稅。他指出，美國將逐步增加課徵藥品關稅，一開始會課徵比較低的關稅，但是在一年或一年半之後，就會增加到150%，然後再增加到250%。
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